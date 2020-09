Chicago Cubs 3, Cleveland 2

By The Associated Press

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 2 5 1 4 8 Lindor ss 4 1 0 0 1 1 .281 DeShields cf 2 0 0 0 1 1 .265 Ramírez 3b 4 0 2 0 0 0 .261 Santana 1b 3 0 0 0 1 1 .202 Reyes dh 4 0 1 0 0 3 .284 Luplow rf 2 0 1 0 0 0 .179 a-Naquin ph-rf 2 0 0 0 0 0 .265 Mercado lf 3 1 1 1 0 1 .152 e-Naylor ph-lf 0 0 0 0 1 0 .162 Hedges c 3 0 0 0 0 0 .100 f-Freeman ph 1 0 0 0 0 0 .229 León c 0 0 0 0 0 0 .148 Chang 2b 2 0 0 0 0 0 .182 b-Hernández ph-2b 2 0 0 0 0 1 .263

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 3 9 3 5 10 Happ cf-lf 5 1 1 0 0 1 .275 Bryant 3b 4 0 1 0 0 1 .205 Rizzo 1b 3 0 1 0 2 0 .220 Contreras c 4 0 0 0 0 1 .248 Schwarber dh 4 1 0 0 1 2 .194 Báez ss 5 1 2 1 0 2 .211 Heyward rf 3 0 1 1 1 2 .287 Maybin lf 3 0 2 1 0 0 .300 c-Kipnis ph 1 0 0 0 0 0 .264 Hamilton cf 0 0 0 0 0 0 1.000 Hoerner 2b 2 0 1 0 1 0 .250 d-Vargas ph-2b 1 0 0 0 0 1 .250

Cleveland 100 010 000 0_2 5 2 Chicago 010 100 000 1_3 9 0

Two outs when winning run scored.

a-grounded out for Luplow in the 7th. b-struck out for Chang in the 8th. c-flied out for Maybin in the 9th. d-struck out for Hoerner in the 9th. e-walked for Mercado in the 10th. f-pinch hit for Hedges in the 10th.

E_Ramírez (3), Chang (1). LOB_Cleveland 6, Chicago 11. 2B_Luplow (3), Hoerner (4). HR_Mercado (1), off Lester. RBIs_Mercado (6), Heyward (22), Maybin (3), Báez (21). S_DeShields.

Runners left in scoring position_Cleveland 3 (Reyes, Chang, Lindor); Chicago 4 (Happ, Contreras). RISP_Cleveland 1 for 9; Chicago 4 for 11.

LIDP_Luplow, Bryant. GIDP_Hoerner, Rizzo.

DP_Cleveland 3 (Ramírez, Chang, Santana; Santana; Lindor, Ramírez, Santana); Chicago 1 (Báez, Rizzo, Báez).

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Civale 6 7 2 2 3 3 107 3.80 Karinchak 1 0 0 0 1 2 13 2.66 O.Pérez 1 0 0 0 0 2 13 1.72 Quantrill 1 0 0 0 0 1 12 3.18 Maton, L, 2-2 2-3 2 1 0 1 2 14 3.00

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lester 5 4 2 2 1 1 62 4.91 Tepera 1 0 0 0 2 1 21 4.34 Wick 1 0 0 0 0 1 11 3.12 Kimbrel 1 0 0 0 0 2 16 5.79 Jeffress 1 1 0 0 0 2 18 1.77 Adam, W, 2-1 1 0 0 0 1 1 12 2.61

Inherited runners-scored_Karinchak 2-0. IBB_off Karinchak (Rizzo), off Maton (Rizzo). HBP_Civale 2 (Contreras,Bryant). WP_Lester.

Umpires_Home, Chad Whitson; First, Mark Carlson; Second, James Hoye; Third, Mike Estabrook.

T_3:20.

