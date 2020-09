Chicago Cubs 4, St. Louis 1

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 1 2 1 1 14 Wong 2b 3 0 0 0 1 1 .247 Edman rf 4 0 0 0 0 2 .262 Goldschmidt 1b 3 0 0 0 0 1 .326 Miller dh 3 0 0 0 0 2 .319 DeJong ss 3 0 0 0 0 1 .297 Molina c 3 0 1 0 0 1 .304 Carpenter 3b 3 1 1 1 0 2 .181 O’Neill lf 3 0 0 0 0 3 .171 Carlson cf 3 0 0 0 0 1 .169

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 4 9 4 3 6 Schwarber lf 5 0 0 0 0 1 .228 Bryant 3b 4 1 1 0 0 0 .182 Rizzo 1b 2 1 0 0 1 0 .229 Báez ss 4 1 1 0 0 1 .196 Heyward rf 3 0 1 0 1 0 .301 Contreras dh 4 1 3 4 0 0 .242 Caratini c 3 0 0 0 1 0 .260 Maybin cf 4 0 2 0 0 2 .250 Kipnis 2b 2 0 0 0 0 1 .239 Martínez ph 1 0 0 0 0 1 .000 Hoerner 2b 1 0 1 0 0 0 .230

St. Louis 000 001 000_1 2 1 Chicago 201 001 00x_4 9 0

a-struck out for Kipnis in the 6th.

E_Webb (1). LOB_St. Louis 1, Chicago 9. 2B_Bryant (4). HR_Carpenter (2), off Darvish; Contreras (5), off Woodford. RBIs_Carpenter (14), Contreras 4 (17).

Runners left in scoring position_St. Louis 0; Chicago 5 (Caratini 2, Martínez, Heyward, Schwarber). RISP_St. Louis 0 for 0; Chicago 2 for 8.

GIDP_Edman, Schwarber.

DP_St. Louis 1 (DeJong, Goldschmidt); Chicago 1 (Báez, Rizzo).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Flaherty L,2-1 2 2-3 4 3 3 2 4 69 2.95 Woodford 3 3 1 1 0 0 46 3.95 Webb 1 0 0 0 0 1 13 3.27 Reyes 1 1-3 2 0 0 1 1 26 3.72

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Darvish W,7-1 7 1 1 1 0 11 101 1.44 Wick H,4 1 1 0 0 0 2 19 3.86 Jeffress S,5-6 1 0 0 0 1 1 16 1.12

Inherited runners-scored_Woodford 2-0, Webb 1-0, Reyes 1-0. HBP_Flaherty (Rizzo). WP_Webb.

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, Dan Bellino; Second, Will Little; Third, Erich Bacchus.

T_3:05.

