Chicago Cubs 5, Pittsburgh 0

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 5 8 5 2 11 Happ cf-lf 5 0 1 0 0 2 .262 Rizzo 1b 4 1 1 0 0 0 .213 Contreras c 3 1 0 0 1 3 .243 Schwarber lf 4 1 2 2 0 1 .198 1-Hamilton pr-cf 0 1 0 0 0 0 .500 Bryant 3b 1 0 0 0 0 0 .195 Bote 3b 3 0 1 1 0 0 .211 Heyward rf 3 0 1 0 1 1 .291 Báez ss 4 0 1 1 0 1 .206 Kipnis 2b 2 1 0 0 0 1 .255 Hoerner 2b 1 0 0 0 0 0 .230 Caratini dh 2 0 1 1 0 1 .240 a-Martínez ph-dh 2 0 0 0 0 1 .000

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 0 4 0 2 5 Reynolds cf 4 0 1 0 0 1 .182 Hayes 3b 4 0 2 0 0 1 .323 González ss 4 0 0 0 0 1 .245 Moran 1b 3 0 0 0 0 0 .236 b-Oliva ph 1 0 0 0 0 1 .000 Bell dh 3 0 0 0 0 0 .226 Polanco rf 1 0 0 0 2 1 .149 Stallings c 3 0 0 0 0 0 .252 Frazier 2b 3 0 0 0 0 0 .212 Osuna lf 3 0 1 0 0 0 .169

Chicago 010 010 030_5 8 0 Pittsburgh 000 000 000_0 4 0

a-struck out for Caratini in the 8th. b-struck out for Moran in the 9th.

1-ran for Schwarber in the 8th.

LOB_Chicago 5, Pittsburgh 4. 2B_Schwarber 2 (6), Caratini (7). RBIs_Báez (22), Caratini (14), Schwarber 2 (23), Bote (27).

Advertisement

Runners left in scoring position_Chicago 2 (Happ, Báez); Pittsburgh 2 (Bell). RISP_Chicago 3 for 7; Pittsburgh 0 for 4.

Runners moved up_Heyward, Moran. GIDP_Rizzo, González, Frazier.

DP_Chicago 2 (Báez, Rizzo; Báez, Kipnis, Rizzo); Pittsburgh 1 (Frazier, González, Moran).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lester, W, 3-2 6 4 0 0 1 1 90 4.40 Ryan, H, 4 1 0 0 0 1 0 18 4.73 Jeffress 1 0 0 0 0 1 14 1.61 Winkler 1 0 0 0 0 3 13 3.24

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brubaker, L, 1-3 6 2-3 4 2 2 1 9 98 4.46 Davis 1 1 1 1 0 1 10 2.70 Cederlind 0 3 2 2 1 0 20 9.00 Tropeano 1 1-3 0 0 0 0 1 11 1.23

Cederlind pitched to 4 batters in the 8th

Inherited runners-scored_Davis 1-0, Cederlind 1-1, Tropeano 2-0. HBP_Brubaker (Kipnis). WP_Cederlind.

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Ramon De Jesus; Second, Bill Welke; Third, Brennan Miller.

T_2:58.

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.