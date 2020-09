Chicago Cubs 8, Cincinnati 5

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 5 9 5 4 9 Votto 1b 5 1 1 0 0 0 .216 Castellanos rf 5 1 2 1 0 1 .237 Winker dh 1 0 0 1 1 0 .276 a-Casali ph-dh 2 0 0 0 0 1 .218 Suárez 3b 3 1 1 0 1 1 .196 Moustakas 2b 1 0 0 0 0 0 .233 Galvis 2b 2 1 1 0 0 0 .212 Akiyama lf 2 1 1 1 2 0 .225 T.Stephenson c 4 0 1 1 0 2 .500 Goodwin cf 4 0 1 1 0 2 .182 Garcia ss 4 0 1 0 0 2 .158

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 8 13 8 7 11 Happ cf 5 1 1 2 0 4 .284 Bryant 3b 4 1 2 0 1 1 .206 Rizzo 1b 4 0 2 1 1 0 .213 Báez ss 5 0 0 0 0 3 .196 Contreras c 4 2 4 1 1 0 .261 Heyward rf 3 0 0 0 2 0 .292 Maybin lf 5 2 2 1 0 2 .259 Bote dh 1 1 0 0 2 1 .213 b-Schwarber ph-dh 1 0 0 0 0 0 .208 Hoerner 2b 4 1 2 3 0 0 .247 1-Hamilton pr 0 0 0 0 0 0 — Vargas 2b 0 0 0 0 0 0 .333

Cincinnati 210 000 020_5 9 0 Chicago 000 520 01x_8 13 2

a-struck out for Winker in the 7th. b-grounded out for Bote in the 7th.

1-ran for Hoerner in the 7th.

E_Contreras (2), Báez (6). LOB_Cincinnati 7, Chicago 11. 2B_Goodwin (2), Galvis (4), Hoerner (3), Contreras 2 (9). 3B_Castellanos (2), Maybin (1). RBIs_Castellanos (28), Winker (19), Goodwin (1), Akiyama (5), T.Stephenson (3), Hoerner 3 (13), Happ 2 (26), Rizzo (20), Maybin (1), Contreras (20). SB_Akiyama (6), Hoerner (3). CS_Hamilton (1). SF_Winker.

Advertisement

Runners left in scoring position_Cincinnati 4 (Votto, Goodwin, Suárez, Garcia); Chicago 6 (Báez 2, Happ, Maybin 2). RISP_Cincinnati 3 for 11; Chicago 4 for 12.

Runners moved up_Heyward 2, Rizzo. GIDP_Moustakas, Casali.

DP_Chicago 2 (Rizzo, Báez, Rizzo; Báez, Vargas, Rizzo).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Gray, L, 5-3 3 1-3 6 5 5 3 4 84 3.94 Lorenzen 1 1-3 2 2 2 2 0 40 5.23 Thornburg 1 2 0 0 1 3 27 3.86 R.Stephenson 1 1-3 1 0 0 0 2 15 9.45 Jones 1 2 1 1 1 2 23 6.14

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Alzolay 3 2-3 3 3 3 2 2 74 3.65 Ryan, W, 1-0 2-3 1 0 0 0 0 17 5.11 Tepera, H, 3 2-3 0 0 0 1 1 12 4.58 Adam 1 1 0 0 1 3 29 3.00 Wick 1 0 0 0 0 2 8 3.14 Winkler 1 3 2 1 0 1 28 3.07 Jeffress, S, 7-8 1 1 0 0 0 0 9 1.00

Inherited runners-scored_Lorenzen 1-1, Thornburg 1-0, R.Stephenson 3-0, Ryan 1-0, Tepera 1-0. IBB_off Jones (Heyward). HBP_Alzolay (Moustakas). WP_Lorenzen, Tepera.

Umpires_Home, Ron Kulpa; First, Manny Gonzalez; Second, Todd Tichenor; Third, Chris Segal.

T_4:07.

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.