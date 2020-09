Chicago White Sox 11, Kansas City 6

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 11 13 10 5 6 Anderson ss 4 2 3 2 1 0 .347 Jiménez lf 5 1 1 0 0 1 .281 Grandal c 3 1 2 0 2 1 .238 Abreu 1b 5 1 2 3 0 0 .316 Encarnación dh 4 2 1 1 0 1 .173 Moncada 3b 3 0 0 1 1 2 .242 Robert cf 4 2 1 3 1 1 .278 Mendick 2b 5 1 1 0 0 0 .237 Engel rf 4 1 2 0 0 0 .290

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 6 9 6 4 6 Merrifield rf 5 0 0 0 0 0 .263 Dozier 1b 5 1 2 1 0 2 .253 O’Hearn dh 3 0 0 0 2 0 .213 Franco 3b 4 1 1 0 1 1 .248 Gordon lf 2 1 1 1 0 0 .226 Starling lf 2 1 1 0 0 1 .233 Olivares cf 5 2 2 0 0 0 .400 Lopez 2b 4 0 2 3 0 0 .212 Mondesi ss 2 0 0 1 1 0 .179 Gallagher c 2 0 0 0 0 0 .257 McBroom ph 1 0 0 0 0 1 .292 Viloria c 1 0 0 0 0 1 .211

Chicago 050 100 500_11 13 1 Kansas City 100 003 020_6 9 0

a-struck out for Gallagher in the 6th.

E_Anderson (4). LOB_Chicago 6, Kansas City 9. 2B_Abreu (11), Franco (13), Gordon (4), Lopez (5), Olivares (1). HR_Encarnación (7), off Duffy; Anderson (7), off Duffy; Robert (11), off Newberry; Dozier (5), off Cease. RBIs_Encarnación (10), Anderson 2 (13), Abreu 3 (36), Moncada (18), Robert 3 (27), Dozier (10), Gordon (8), Lopez 3 (8), Mondesi (3). SF_Moncada. S_Mondesi.

Runners left in scoring position_Chicago 1 (Jiménez); Kansas City 5 (Gallagher 2, Merrifield, Olivares). RISP_Chicago 4 for 6; Kansas City 3 for 13.

Runners moved up_Olivares, Lopez, Mondesi. GIDP_Jiménez.

DP_Kansas City 1 (Franco, Lopez, Dozier).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Cease W,5-2 5 4 3 3 2 1 96 3.29 Foster 1 2 1 1 0 1 10 1.59 Marshall 1 0 0 0 0 2 15 2.25 Flores Jr. 1 2 2 2 0 1 13 18.00 Cishek 1 1 0 0 2 1 34 5.52

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Duffy L,2-3 6 7 6 6 5 3 98 4.83 Newberry 1-3 4 5 5 0 0 23 5.25 Harvey 2-3 2 0 0 0 0 12 14.09 Adams 1 0 0 0 0 1 13 13.50 Zuber 1 0 0 0 0 2 14 5.28

Inherited runners-scored_Foster 1-1. HBP_Cease (Gordon), Newberry (Encarnación). WP_Duffy.

Umpires_Home, Shane Livensparger; First, D.J. Reyburn; Second, Laz Diaz; Third, Ryan Blakney.

T_3:18.

