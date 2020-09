Chicago White Sox 14, Detroit 0

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 0 5 0 1 3 Reyes cf 2 0 1 0 0 0 .307 a-Hill ph-cf 2 0 0 0 0 1 .000 Schoop 2b 3 0 0 0 0 0 .278 Paredes 3b 1 0 1 0 0 0 .169 Cabrera dh 3 0 0 0 0 0 .236 c-Demeritte ph 1 0 1 0 0 0 .200 Candelario 1b 3 0 0 0 1 0 .320 Castro ss 4 0 1 0 0 1 .349 Bonifacio lf 3 0 1 0 0 0 .232 Cameron rf 3 0 0 0 0 1 .063 Greiner c 3 0 0 0 0 0 .118 Alcántara 3b-2b 3 0 0 0 0 0 .154

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 42 14 19 14 4 9 Anderson ss 5 2 4 1 0 0 .358 Mendick ss 1 0 0 0 0 1 .243 Moncada 3b 6 1 1 0 0 2 .245 Grandal c 3 3 1 1 2 1 .256 Abreu 1b 4 5 4 7 1 0 .319 E.Jiménez lf 4 1 3 1 1 1 .296 Encarnación dh 5 0 1 1 0 2 .174 Robert cf 4 1 1 1 0 0 .259 Mazara rf 3 0 1 2 0 2 .240 b-Engel ph-rf 2 0 1 0 0 0 .284 Madrigal 2b 5 1 2 0 0 0 .362

Detroit 000 000 000_0 5 2 Chicago 302 341 10x_14 19 0

a-grounded out for Reyes in the 6th. b-singled for Mazara in the 6th. c-singled for Cabrera in the 9th.

E_Castro (5), Candelario (4). LOB_Detroit 5, Chicago 9. 2B_Bonifacio (3), E.Jiménez (11), Mazara (5). HR_Abreu (14), off Norris; Abreu (15), off García. RBIs_Abreu 7 (47), E.Jiménez (34), Encarnación (16), Mazara 2 (10), Grandal (22), Anderson (16), Robert (28). SF_Robert.

Runners left in scoring position_Detroit 2 (Castro 2); Chicago 4 (Mazara 2, Madrigal, Grandal). RISP_Detroit 0 for 3; Chicago 7 for 20.

GIDP_Grandal, Moncada.

DP_Detroit 2 (Candelario, Castro; Castro, Paredes, Candelario).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Fulmer, L, 0-2 2 2-3 9 5 5 1 1 59 9.27 Norris 1 1-3 2 3 3 2 3 38 3.63 García 1 4 4 4 0 2 28 10.26 Ramirez 2 3 2 2 1 2 40 9.00 J.Jiménez 1 1 0 0 0 1 13 10.12

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA López, W, 1-2 5 3 0 0 1 2 75 5.52 Cordero 1 0 0 0 0 0 10 5.89 McRae 2 0 0 0 0 0 18 0.00 Flores Jr. 1 2 0 0 0 1 14 9.00

Inherited runners-scored_Norris 1-0. PB_Greiner 2(2).

T_3:02.

