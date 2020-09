Chicago White Sox 8, Kansas City 2

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 8 13 8 6 8 Anderson ss 6 0 1 0 0 2 .351 Grandal c 4 2 2 2 1 0 .257 Abreu 1b 4 1 1 0 1 1 .315 Encarnación dh 5 1 2 4 0 2 .179 1-Dyson pr-dh 0 1 0 0 0 0 .000 Jiménez lf 5 0 1 1 0 1 .281 Robert cf 2 1 0 0 2 2 .266 Mazara rf 5 0 2 1 0 0 .250 Mendick 2b 5 0 2 0 0 0 .245 Sánchez 3b 3 2 2 0 2 0 .333

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 2 8 2 0 10 Merrifield lf 4 0 0 0 0 0 .248 Dozier 1b 4 0 1 0 0 2 .241 Franco 3b 4 0 1 0 0 1 .255 McBroom dh 4 0 0 0 0 2 .260 Starling cf 4 1 2 0 0 0 .278 Olivares rf 4 1 1 2 0 2 .357 Mondesi ss 4 0 1 0 0 1 .199 Gallagher c 3 0 1 0 0 1 .250 Lopez 2b 3 0 1 0 0 1 .214

Chicago 001 001 330_8 13 2 Kansas City 000 000 200_2 8 0

1-ran for Encarnación in the 8th.

E_Anderson (5), Mendick (1). LOB_Chicago 11, Kansas City 6. 2B_Sánchez 2 (2), Mazara (4), Grandal (5), Jiménez (8), Mondesi (6). HR_Encarnación (8), off Staumont; Olivares (1), off Cishek. RBIs_Grandal 2 (18), Mazara (8), Encarnación 4 (15), Jiménez (30), Olivares 2 (4). SB_Anderson (5), Robert 2 (6). CS_Robert (2). S_Gallagher.

Runners left in scoring position_Chicago 6 (Encarnación, Jiménez, Anderson, Mendick, Robert); Kansas City 3 (Starling, McBroom, Gallagher). RISP_Chicago 6 for 17; Kansas City 0 for 7.

Runners moved up_Abreu, Anderson, McBroom. GIDP_Sánchez, Olivares.

DP_Chicago 1 (Anderson, Mendick, Abreu); Kansas City 1 (Franco, Mondesi, Dozier).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Keuchel, W, 6-2 5 2 0 0 0 2 49 2.19 Cordero, H, 8 1 3 1 1 0 2 23 6.23 Cishek 2-3 2 1 1 0 2 16 5.87 Marshall, H, 8 1 1-3 0 0 0 0 2 13 1.96 McRae 1 1 0 0 0 2 15 0.00

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Harvey, L, 0-3 2 1-3 4 1 1 0 2 40 11.70 Zuber 2-3 0 0 0 1 0 8 5.06 Hernández 2 2-3 3 1 1 1 2 44 1.42 Holland 1-3 0 0 0 1 1 8 2.66 Staumont 1-3 2 3 3 2 0 19 2.12 Adams 1 1-3 4 3 3 0 2 32 15.19 Newberry 1 1-3 0 0 0 1 1 25 4.40

Inherited runners-scored_Cishek 1-1, Marshall 1-0, Zuber 1-0, Holland 2-0, Adams 1-0, Newberry 1-0. HBP_Hernández (Robert). WP_Adams.

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Shane Livensparger; Second, D.J. Reyburn; Third, Laz Diaz.

T_3:34.

