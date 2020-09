Chicago White Sox 8, Kansas City 2

By The Associated Press

Chicago Kansas City ab r h bi ab r h bi Totals 39 8 13 8 Totals 34 2 8 2 Anderson ss 6 0 1 0 Merrifield lf 4 0 0 0 Grandal c 4 2 2 2 Dozier 1b 4 0 1 0 Abreu 1b 4 1 1 0 Franco 3b 4 0 1 0 Encarnación dh 5 1 2 4 McBroom dh 4 0 0 0 1-Dyson pr-dh 0 1 0 0 Starling cf 4 1 2 0 Jiménez lf 5 0 1 1 Olivares rf 4 1 1 2 Robert cf 2 1 0 0 Mondesi ss 4 0 1 0 Mazara rf 5 0 2 1 Gallagher c 3 0 1 0 Mendick 2b 5 0 2 0 Lopez 2b 3 0 1 0 Sánchez 3b 3 2 2 0

Chicago 001 001 330 — 8 Kansas City 000 000 200 — 2

E_Anderson (5), Mendick (1). DP_Chicago 1, Kansas City 1. LOB_Chicago 11, Kansas City 6. 2B_Sánchez 2 (2), Mazara (4), Grandal (5), Jiménez (8), Mondesi (6). HR_Encarnación (8), Olivares (1). SB_Anderson (5), Robert 2 (6). S_Gallagher (1).

IP H R ER BB SO

Chicago Keuchel, W, 6-2 5 2 0 0 0 2 Cordero, H, 8 1 3 1 1 0 2 Cishek 2-3 2 1 1 0 2 Marshall, H, 8 1 1-3 0 0 0 0 2 McRae 1 1 0 0 0 2

Kansas City Harvey, L, 0-3 2 1-3 4 1 1 0 2 Zuber 2-3 0 0 0 1 0 Hernández 2 2-3 3 1 1 1 2 Holland 1-3 0 0 0 1 1 Staumont 1-3 2 3 3 2 0 Adams 1 1-3 4 3 3 0 2 Newberry 1 1-3 0 0 0 1 1

Cordero pitched to 1 batter in the 7th.

HBP_Hernández (Robert). WP_Adams.

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Shane Livensparger; Second, D.J. Reyburn; Third, Laz Diaz.

T_3:34.

