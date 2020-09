Chicago White Sox 8, Pittsburgh 1

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 8 11 8 3 10 Anderson ss 4 0 1 0 1 1 .350 Moncada 3b 5 1 2 1 0 0 .248 Grandal 1b 5 1 1 1 0 1 .254 Abreu dh 5 1 1 0 0 1 .311 Jiménez lf 4 1 1 0 1 0 .280 Robert cf 4 1 1 0 0 3 .265 McCann c 3 2 2 4 0 1 .333 Mazara rf 3 1 1 0 1 2 .242 Madrigal 2b 4 0 1 2 0 1 .380

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 1 4 0 5 5 Frazier lf 3 0 1 0 0 0 .236 Riddle 1b 2 1 1 0 0 0 .156 E.González ss 4 0 0 0 0 0 .279 Reynolds cf 3 0 0 0 1 0 .181 Moran 1b 3 0 1 0 0 0 .257 Martin lf 0 0 0 0 1 0 .000 Polanco rf 3 0 0 0 0 2 .150 Bell dh 3 0 1 0 1 1 .209 Hayes 3b 3 0 0 0 1 1 .333 Newman 2b 4 0 0 0 0 0 .240 Stallings c 3 0 0 0 1 1 .284

Chicago 001 403 000_8 11 2 Pittsburgh 000 000 010_1 4 1

E_Grandal (2), McCann (4), Polanco (2). LOB_Chicago 6, Pittsburgh 9. 2B_Moncada (7), Jiménez (10), Moran (7). HR_McCann 2 (5), off Brubaker. RBIs_McCann 4 (12), Grandal (21), Madrigal 2 (6), Moncada (20). SF_McCann.

Runners left in scoring position_Chicago 4 (Anderson, Grandal, McCann); Pittsburgh 4 (Stallings, Newman, Bell). RISP_Chicago 3 for 8; Pittsburgh 0 for 5.

Runners moved up_Abreu, Newman. GIDP_E.González.

DP_Chicago 1 (Moncada, Madrigal, Grandal).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Dunning, W, 1-0 6 3 0 0 1 3 78 2.70 G.González 2 1 1 0 3 2 46 4.73 Cishek 1 0 0 0 1 0 13 5.51

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brubaker, L, 1-1 5 1-3 7 7 7 2 5 98 5.34 Bashlor 2-3 2 1 1 1 0 19 8.64 Tropeano 3 2 0 0 0 5 46 0.84

Inherited runners-scored_G.González 1-0. WP_G.González.

Umpires_Home, Jerry Meals; First, Jordan Baker; Second, Jeremy Riggs; Third, Jeremie Rehak.

T_3:08.

