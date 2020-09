Cincinnati 7, Chicago White Sox 3

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 3 6 3 4 14 Anderson ss 3 0 0 0 0 2 .360 b-Moncada ph-3b 2 0 0 0 0 2 .233 Madrigal 2b 3 0 2 1 0 1 .346 Abreu 1b 3 0 2 1 1 1 .335 Jiménez lf 4 0 0 0 0 2 .288 Encarnación dh 4 1 1 1 0 3 .164 McCann c 4 0 0 0 0 2 .302 Mazara rf 4 0 0 0 0 0 .216 Robert cf 2 1 0 0 2 0 .232 Sánchez 3b-ss 3 1 1 0 1 1 .286

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 7 5 7 11 10 Akiyama lf 1 0 0 0 1 0 .239 a-Aquino ph-lf 3 1 1 3 0 0 .200 Castellanos rf 4 1 0 0 1 3 .230 Votto 1b 2 1 0 0 3 1 .235 Suárez 3b 3 0 0 1 1 2 .195 Moustakas 2b 4 0 1 2 1 1 .207 Farmer ss 0 0 0 0 0 0 .268 Winker dh 3 1 1 0 1 2 .261 1-Garcia pr-dh 0 0 0 0 0 0 .206 Goodwin cf 1 1 0 0 2 1 .163 Senzel cf 2 0 0 0 0 0 .211 Galvis ss-2b 2 1 2 0 1 0 .214 Barnhart c 4 1 0 1 0 0 .202

Chicago 000 020 010_3 6 0 Cincinnati 000 520 00x_7 5 0

a-grounded out for Akiyama in the 4th. b-struck out for Anderson in the 7th.

1-ran for Winker in the 8th.

LOB_Chicago 7, Cincinnati 12. 2B_Abreu (14), Galvis (5). HR_Encarnación (10), off Bradley; Aquino (2), off Detwiler. RBIs_Madrigal (9), Abreu (53), Encarnación (18), Barnhart (12), Aquino 3 (8), Suárez (31), Moustakas 2 (20). SB_Moustakas (1). CS_Madrigal (1).

Runners left in scoring position_Chicago 4 (Encarnación, Jiménez, Abreu); Cincinnati 7 (Barnhart 2, Moustakas 2, Goodwin). RISP_Chicago 2 for 9; Cincinnati 2 for 10.

Runners moved up_Aquino, Barnhart.

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Cease, L, 5-3 3 0 3 3 7 5 80 3.52 Detwiler 1 1-3 3 4 4 3 1 44 3.20 Cishek 1 2-3 1 0 0 1 2 38 5.40 Ruiz 1 0 0 0 0 2 9 0.00 Crochet 1 1 0 0 0 0 15 0.00

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Lorenzen 4 2-3 3 2 2 2 8 93 4.45 Sims, W, 3-0 2 1-3 2 0 0 2 4 54 2.70 Bradley 1 1 1 1 0 1 16 1.17 Iglesias 1 0 0 0 0 1 8 3.15

Inherited runners-scored_Detwiler 3-3, Sims 2-2. IBB_off Detwiler (Castellanos). HBP_Cease (Galvis), Lorenzen (Madrigal), Detwiler (Winker), Cishek (Suárez).

Umpires_Home, Mike Estabrook; First, Chad Whitson; Second, Mark Carlson; Third, James Hoye.

T_3:36.

