Cincinnati 7, Minnesota 2

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 7 9 7 4 8 Akiyama lf 5 1 2 1 0 1 .240 Castellanos rf 5 0 1 1 0 2 .225 Votto 1b 4 1 0 0 1 1 .222 Suárez 3b 5 0 0 0 0 2 .200 Moustakas 2b 4 2 2 3 0 0 .237 Winker dh 2 0 0 0 2 1 .255 2-Garcia pr-dh 0 1 0 0 0 0 .203 Senzel cf 4 1 1 0 0 1 .194 Galvis ss 4 1 3 2 0 0 .221 Barnhart c 3 0 0 0 1 0 .198

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 2 8 2 4 14 Kepler rf 4 1 1 0 1 1 .226 Donaldson 3b 1 0 0 0 0 0 .222 Adrianza 3b 4 0 1 1 0 2 .188 Cruz dh 3 0 0 0 2 3 .309 3-Wade Jr. pr 0 0 0 0 0 0 .231 Rosario lf 5 0 2 0 0 0 .260 Buxton cf 3 0 0 0 0 2 .254 1-Cave pr-cf 0 0 0 0 0 0 .234 Sanó 1b 3 1 0 0 1 2 .203 Polanco ss 4 0 2 0 0 0 .269 Garver c 4 0 1 0 0 3 .157 Gonzalez 2b 4 0 1 1 0 1 .208

Cincinnati 000 220 003_7 9 0 Minnesota 001 001 000_2 8 1

1-ran for Buxton in the 8th. 2-ran for Winker in the 9th. 3-ran for Cruz in the 9th.

E_Sanó (5). LOB_Cincinnati 6, Minnesota 11. 2B_Akiyama (6), Adrianza (6), Garver (1), Polanco (8). HR_Moustakas (7), off Berríos; Galvis (7), off Berríos; Moustakas (8), off Colina. RBIs_Moustakas 3 (26), Galvis 2 (15), Castellanos (33), Akiyama (9), Adrianza (3), Gonzalez (21).

Runners left in scoring position_Cincinnati 4 (Castellanos, Suárez 2); Minnesota 8 (Sanó, Buxton, Kepler, Gonzalez, Rosario). RISP_Cincinnati 3 for 10; Minnesota 2 for 13.

Runners moved up_Barnhart, Polanco.

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Mahle 2 1-3 3 1 1 2 4 62 3.59 Lorenzen, W, 3-1 3 1-3 3 1 1 1 4 62 4.28 Garrett, H, 6 1-3 1 0 0 0 1 8 2.50 Sims, H, 5 1 0 0 0 0 2 13 2.59 Iglesias, H, 2 1 1 0 0 0 2 24 2.91 Miley 1 0 0 0 1 1 16 5.65

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Berríos, L, 5-4 5 5 4 4 2 7 81 4.00 Thielbar 2 0 0 0 0 0 21 2.41 May 1 0 0 0 0 1 13 4.03 Colina 1-3 4 3 3 2 0 24 81.00 Alcala 2-3 0 0 0 0 0 12 2.70

Inherited runners-scored_Lorenzen 1-0, Garrett 1-1, Iglesias 1-0, Alcala 3-0. HBP_Sims (Buxton).

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, D.J. Reyburn; Second, Tim Timmons; Third, Laz Diaz.

T_3:38.

