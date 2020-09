Cleveland 10, Kansas City 1

By The Associated Press

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 42 10 17 10 3 6 Cé.Hernández 2b 6 1 1 0 0 2 .268 Ramírez 3b 3 1 2 2 2 0 .257 Freeman 3b 0 0 0 0 0 0 .238 Lindor ss 5 1 2 2 0 0 .270 Santana 1b 5 1 1 0 0 1 .211 Mercado lf 0 0 0 0 0 0 .111 Reyes dh 5 2 5 1 0 0 .323 Naquin rf 4 0 0 1 0 0 .254 Naylor lf-1b 5 2 2 1 0 0 .333 R.Pérez c 4 1 2 3 0 1 .170 Hedges c 1 0 0 0 0 1 .000 DeShields cf 4 1 2 0 1 1 .278

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 1 7 1 0 8 Merrifield 2b 4 0 0 0 0 0 .280 Dozier lf 4 1 1 1 0 2 .235 Soler rf 4 0 1 0 0 1 .250 O’Hearn 1b 4 0 0 0 0 1 .224 Franco 3b 4 0 1 0 0 0 .254 McBroom dh 4 0 0 0 0 0 .295 Lopez ss 4 0 2 0 0 2 .204 Starling cf 3 0 1 0 0 1 .222 Viloria c 3 0 1 0 0 1 .222

Cleveland 320 001 310_10 17 0 Kansas City 000 001 000_1 7 0

LOB_Cleveland 9, Kansas City 6. 2B_Reyes 2 (8), R.Pérez (1), Franco (12). HR_Lindor (6), off Harvey; Reyes (8), off Harvey; R.Pérez (1), off Harvey; Ramírez (8), off Rosario; Dozier (4), off Plesac. RBIs_Lindor 2 (17), Reyes (25), R.Pérez 3 (5), Ramírez 2 (24), Naquin (12), Naylor (1), Dozier (9). SF_Naquin.

Runners left in scoring position_Cleveland 5 (Santana, Naylor, Ramírez, DeShields, Naquin, Cé.Hernández); Kansas City 2 (Viloria, Lopez). RISP_Cleveland 2 for 10; Kansas City 0 for 3.

Runners moved up_Naquin.

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Plesac, W, 2-1 6 4 1 1 0 6 90 1.33 Leone 1 1 0 0 0 0 13 7.04 Quantrill 2 2 0 0 0 2 31 0.00

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Harvey, L, 0-2 1 1-3 6 5 5 1 0 40 15.43 Ca.Hernández 3 2-3 2 0 0 1 2 50 0.00 Adams 1 1-3 4 3 3 0 0 37 18.00 Rosario 1 2-3 5 2 2 0 2 37 8.10 Zuber 1 0 0 0 1 2 15 5.93

Inherited runners-scored_Ca.Hernández 2-0, Rosario 2-2. WP_Adams, Zuber.

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Jeremie Rehak; Second, Ed Hickox; Third, Paul Clemons.

T_3:10. A_0 (37,903).

