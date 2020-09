Cleveland 5, Chicago White Sox 3

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 3 8 3 2 10 Anderson ss 4 0 1 0 0 1 .353 b-Grandal ph 1 0 0 0 0 1 .233 Foster p 0 0 0 0 0 0 — Ruiz p 0 0 0 0 0 0 — Moncada 3b 5 0 0 0 0 1 .221 Abreu 1b 4 1 1 1 0 1 .332 Jiménez lf 4 0 1 0 0 1 .296 1-Dyson pr-lf 0 0 0 0 0 0 .429 Encarnación dh 3 0 2 0 1 0 .170 2-Sánchez pr-dh-ss 0 0 0 0 0 0 .286 McCann c 3 1 0 0 1 1 .289 Robert cf 4 0 0 0 0 3 .225 Mazara rf 2 0 1 0 0 1 .221 a-Engel ph-rf 2 1 1 1 0 0 .311 Madrigal 2b 4 0 1 1 0 0 .348

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 5 6 5 3 7 Lindor ss 5 1 1 1 0 0 .268 Hernández 2b 3 2 1 1 2 0 .279 Ramírez 3b 4 1 1 3 0 1 .289 Santana 1b 4 0 0 0 0 1 .189 Reyes dh 4 0 2 0 0 1 .282 Naquin rf 4 0 0 0 0 1 .230 R.Pérez c 4 1 0 0 0 0 .149 Naylor lf 4 0 0 0 0 1 .212 DeShields cf 3 0 1 0 1 2 .260

Chicago 000 001 000 2_3 8 1 Cleveland 100 000 000 4_5 6 0

Two outs when winning run scored.

a-lined out for Mazara in the 8th. b-struck out for Anderson in the 10th.

1-ran for Jiménez in the 9th. 2-ran for Encarnación in the 9th.

E_Anderson (6). LOB_Chicago 6, Cleveland 6. 2B_Encarnación (5), Lindor (13). 3B_Engel (1). HR_Abreu (19), off Plutko; Hernández (3), off López; Ramírez (17), off Ruiz. RBIs_Abreu (56), Engel (10), Madrigal (10), Hernández (16), Lindor (27), Ramírez 3 (44).

Runners left in scoring position_Chicago 2 (Robert, McCann); Cleveland 2 (Ramírez, Hernández). RISP_Chicago 3 for 8; Cleveland 2 for 7.

Runners moved up_McCann, Lindor. GIDP_Madrigal, Abreu, Naquin.

DP_Chicago 1 (Anderson, Madrigal, Abreu); Cleveland 2 (Ramírez, Hernández, Santana; R.Pérez, Santana).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA López 5 3 1 1 2 3 85 4.68 Heuer 2 1 0 0 0 2 35 1.61 Crochet 1 0 0 0 0 1 19 0.00 Colomé 1 0 0 0 0 0 6 0.84 Foster, L, 5-1, H, 2 2-3 1 3 2 1 1 20 2.45 Ruiz, BS, 0-1 0 1 1 1 0 0 6 2.25

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Quantrill 4 1 0 0 1 4 38 1.54 Plutko 3 3 1 1 1 2 39 5.06 O.Pérez 1 0 0 0 0 0 9 1.62 Wittgren 1 2 0 0 0 2 27 2.78 Maton, W, 3-3 1 2 2 1 0 2 22 5.12

Ruiz pitched to 1 batters in the 10th

Inherited runners-scored_Ruiz 2-2. HBP_Crochet (Ramírez).

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, Will Little; Second, Nic Lentz; Third, Dan Bellino.

T_3:21.

