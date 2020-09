Cleveland 5, Kansas City 2

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 2 9 2 0 7 Merrifield 2b 4 0 1 0 0 0 .249 Dozier 1b 4 1 1 0 0 2 .242 Franco 3b 4 0 3 1 0 0 .268 O’Hearn dh 4 0 0 0 0 0 .206 Gordon lf 4 0 0 0 0 0 .216 Starling cf 4 0 0 0 0 3 .250 Olivares rf 4 0 2 0 0 1 .389 Mondesi ss 4 1 1 1 0 1 .200 Gallagher c 3 0 1 0 0 0 .256

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 5 8 5 3 3 Cé.Hernández 2b 4 0 0 0 0 0 .264 Ramírez 3b 3 0 0 0 0 0 .248 Freeman 3b 0 0 0 1 0 0 .238 Lindor ss 3 1 2 0 1 1 .287 Santana 1b 3 1 1 0 1 0 .206 Reyes dh 3 1 2 0 1 0 .322 Naquin rf 3 0 0 2 0 0 .250 Naylor lf 4 1 1 1 0 1 .200 R.Pérez c 4 1 1 0 0 1 .179 Mercado cf 3 0 1 1 0 0 .148

Kansas City 000 000 110_2 9 2 Cleveland 020 100 20x_5 8 0

E_Merrifield (3), Franco (6). LOB_Kansas City 6, Cleveland 6. 3B_Dozier (1). HR_Mondesi (1), off Plesac. RBIs_Mondesi (7), Franco (21), Naquin 2 (19), Naylor (2), Mercado (4), Freeman (2). SB_Mondesi (11). CS_Olivares (1). SF_Naquin, Freeman.

Runners left in scoring position_Kansas City 2 (Merrifield, Gordon); Cleveland 3 (Ramírez, Reyes). RISP_Kansas City 1 for 4; Cleveland 1 for 7.

Runners moved up_O’Hearn, Cé.Hernández. GIDP_R.Pérez, Naquin.

DP_Kansas City 2 (Merrifield, Mondesi, Dozier; Merrifield, Mondesi, Dozier).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Keller, L, 3-2 6 2-3 8 5 4 1 1 106 2.60 Hahn 1-3 0 0 0 2 0 15 1.23 Zuber 1 0 0 0 0 2 14 4.76

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Plesac, W, 3-1 7 7 1 1 0 4 96 1.32 Cimber 1-3 2 1 1 0 0 8 2.61 Maton, H, 4 2-3 0 0 0 0 0 8 2.51 Hand, S, 12-12 1 0 0 0 0 3 15 2.45

Inherited runners-scored_Hahn 1-0, Maton 1-0.

Umpires_Home, Chad Whitson; First, Mark Carlson; Second, James Hoye; Third, Mike Estabrook.

T_2:52.

