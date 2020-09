Colorado 3, Oakland 1

By The Associated Press

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 1 6 1 1 3 La Stella 3b 4 0 1 0 0 0 .283 Semien ss 4 0 1 0 0 0 .227 Grossman lf 4 0 0 0 0 0 .250 Olson 1b 4 0 0 0 0 0 .189 Canha rf 4 0 0 0 0 2 .241 Lamb dh 3 1 1 0 1 0 .429 Laureano cf 3 0 2 0 0 1 .227 Heim c 3 0 0 0 0 0 .259 T.Kemp 2b 2 0 1 1 0 0 .244

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 3 8 3 3 10 Tapia lf 4 0 1 0 0 1 .300 Story ss 3 0 1 0 1 0 .299 Blackmon rf 4 0 0 0 0 1 .326 Arenado 3b 3 1 1 0 1 2 .262 Pillar cf 3 0 1 0 1 1 .233 M.Kemp dh 4 0 0 0 0 2 .243 Fuentes 1b 2 1 2 1 0 0 .340 E.Díaz c 3 1 1 2 0 1 .250 Hampson 2b 3 0 1 0 0 2 .250

Oakland 010 000 000_1 6 1 Colorado 000 021 00x_3 8 0

E_Semien (6). LOB_Oakland 5, Colorado 6. 2B_Lamb (2), T.Kemp (4), Fuentes (5). HR_E.Díaz (1), off Manaea. RBIs_T.Kemp (4), E.Díaz 2 (2), Fuentes (7). CS_Pillar (1). SF_T.Kemp, Fuentes.

Runners left in scoring position_Oakland 4 (Canha, Heim, Grossman); Colorado 3 (Blackmon, E.Díaz). RISP_Oakland 0 for 9; Colorado 2 for 7.

Runners moved up_Grossman, Semien. GIDP_Heim.

DP_Colorado 1 (Hampson, Story, Fuentes).

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Manaea, L, 4-3 5 2-3 7 3 3 1 7 89 4.50 Petit 1 1-3 1 0 0 0 2 17 1.86 Trivino 1 0 0 0 2 1 21 3.20

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Senzatela, W, 4-2 9 6 1 1 1 3 109 3.30

Inherited runners-scored_Petit 1-0. WP_Trivino.

Umpires_Home, Chris Guccione; First, Cory Blaser; Second, Alfonso Marquez; Third, Gabe Morales.

T_2:41.

