Detroit 6, Kansas City 0

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 0 5 0 5 9 Merrifield rf 5 0 2 0 0 0 .276 Mondesi ss 4 0 0 0 0 2 .203 Perez c 4 0 2 0 0 0 .340 Franco dh 2 0 0 0 2 1 .281 Dozier 1b 3 0 0 0 1 1 .254 Olivares lf 4 0 0 0 0 0 .310 Gutierrez 3b 3 0 0 0 0 3 .111 a-Heath ph 1 0 0 0 0 0 .200 Starling cf 3 0 0 0 0 2 .213 b-O’Hearn ph 1 0 0 0 0 0 .200 Lopez 2b 2 0 1 0 2 0 .228

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 6 14 6 5 12 Reyes cf 5 0 0 0 0 2 .292 Castro ss 5 2 3 1 0 2 .352 Cabrera dh 2 1 2 1 3 0 .246 1-Hill pr-dh 0 0 0 0 0 0 .000 Candelario 1b 5 2 3 0 0 0 .333 Goodrum 2b 4 1 2 1 1 2 .197 Bonifacio lf 3 0 2 2 1 1 .270 Romine c 3 0 1 1 0 2 .243 Paredes 3b 4 0 1 0 0 1 .179 Cameron rf 4 0 0 0 0 2 .042

Kansas City 000 000 000_0 5 0 Detroit 302 001 00x_6 14 0

a-grounded out for Gutierrez in the 9th. b-grounded out for Starling in the 9th.

1-ran for Cabrera in the 8th.

LOB_Kansas City 10, Detroit 11. 2B_Merrifield (11), Perez (9), Paredes (3), Cabrera (4). HR_Cabrera (6), off Junis; Castro (4), off Harvey. RBIs_Goodrum (18), Bonifacio 2 (17), Cabrera (23), Romine (15), Castro (14). SB_Merrifield (8). SF_Romine.

Advertisement

Runners left in scoring position_Kansas City 5 (Dozier, Franco, Olivares, Mondesi); Detroit 7 (Romine, Paredes 2, Goodrum 2, Reyes). RISP_Kansas City 0 for 6; Detroit 3 for 17.

Runners moved up_Candelario. LIDP_Reyes. GIDP_Candelario.

DP_Kansas City 2 (Mondesi; Mondesi, Dozier, Gutierrez, Dozier).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Junis, L, 0-2 2 1-3 7 5 5 1 2 42 6.94 Newberry 1 2-3 0 0 0 1 2 24 3.94 Zuber 1 1 0 0 2 3 38 4.50 Harvey 2-3 3 1 1 0 2 24 11.57 Adams 1 1-3 2 0 0 0 2 30 12.15 Zimmer 1 1 0 0 1 1 16 1.29

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Boyd, W, 2-6 5 2-3 2 0 0 4 5 105 6.75 Cisnero 1 1-3 1 0 0 1 3 27 3.60 Farmer 1 1 0 0 0 1 9 4.24 Garcia 1 1 0 0 0 0 14 1.47

Inherited runners-scored_Newberry 2-1, Adams 2-0, Cisnero 2-0.

Umpires_Home, Jerry Meals; First, Ed Hickox; Second, Jordan Baker; Third, Jeremie Rehak.

T_3:27.

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.