French Open Results

By The Associated Press

Tuesday

At Stade Rolan Garros

Paris

Purse: €18,209,040

Surface: Red clay

PARIS (AP) _ Results Tuesday from French Open at Stade Rolan Garros (seedings in parentheses):

Men’s Singles

First Round

Matteo Berrettini (7), Italy, def. Vasek Pospisil, Canada, 6-3, 6-1, 6-3.

Lloyd Harris, South Africa, def. Alexei Popyrin, Australia, 6-4, 6-4, 7-6 (7).

Cristian Garin (20), Chile, def. Philipp Kohlschreiber, Germany, 6-4, 4-6, 6-1, 6-4.

Marc Polmans, Australia, def. Ugo Humbert, France, 6-2, 6-2, 3-6, 6-3.

Alejandro Davidovich Fokina, Spain, def. Harold Mayot, France, 7-6 (5), 6-3, 7-5.

Dusan Lajovic (22), Serbia, def. Gianluca Mager, Italy, 6-4, 7-6 (4), 4-6, 6-1.

Kevin Anderson, South Africa, def. Laslo Djere, Serbia, 6-2, 6-3, 6-4.

Novak Djokovic (1), Serbia, def. Mikael Ymer, Sweden, 6-0, 6-2, 6-3.

Ricardas Berankis, Lithuania, def. Hugo Dellien, Bolivia, 6-1, 6-4, 6-4.

Roberto Carballes Baena, Spain, def. Steve Johnson, United States, 6-1, 6-1, 6-0.

Andrey Rublev (13), Russia, def. Sam Querrey, United States, 6-7 (5), 6-7 (4), 7-5, 6-4, 6-3.

Thiago Monteiro, Brazil, def. Nikoloz Basilashvili (31), Georgia, 7-5, 6-4, 6-2.

Attila Balazs, Hungary, def. Yasutaka Uchiyama, Japan, 6-2, 6-3, 7-5.

Pablo Cuevas, Uruguay, def. Henri Laaksonen, Switzerland, 6-1, 2-6, 6-4, 6-2.

Marcos Giron, United States, def. Quentin Halys, France, 7-5, 3-6, 6-7 (5), 7-5, 8-6.

Stefanos Tsitsipas (5), Greece, def. Jaume Munar, Spain, 4-6, 2-6, 6-1, 6-4, 6-4.

Roberto Bautista Agut (10), Spain, def. Richard Gasquet, France, 7-6 (5), 6-2, 6-1.

Grigor Dimitrov (18), Bulgaria, def. Gregoire Barrere, France, 6-3, 6-2, 6-2.

Denis Shapovalov (9), Canada, def. Gilles Simon, France, 6-2, 7-5, 5-7, 6-3.

Andrej Martin, Slovakia, def. Joao Sousa, Portugal, 7-5, 6-1, 6-2.

Women’s Singles

First Round

Nao Hibino, Japan, def. Marta Kostyuk, Ukraine, 6-4, 6-0.

Jelena Ostapenko, Latvia, def. Madison Brengle, United States, 6-2, 6-1.

Ana Bogdan, Romania, def. Timea Babos, Hungary, 6-4, 6-2.

Alison van Uytvanck, Belgium, def. Rebecca Peterson, Sweden, 2-6, 6-3, 6-1.

Danielle Collins, United States, def. Monica Niculescu, Romania, 2-6, 6-2, 6-1.

Karolina Pliskova (2), Czech Republic, def. Mayar Sherif, Egypt, 6-7 (9), 6-2, 6-4.

Clara Tauson, Denmark, def. Jennifer Brady (21), United States, 6-4, 3-6, 9-7.

Elena Rybakina (14), Kazakhstan, def. Sorana Cirstea, Romania, 6-0, 6-3.

Laura Siegemund, Germany, def. Kristina Mladenovic, France, 7-5, 6-3.

Irina Bara, Romania, def. Donna Vekic (26), Croatia, 6-3, 6-4.

Sofia Kenin (4), United States, def. Liudmila Samsonova, Russia, 6-4, 3-6, 6-3.

Ons Jabeur (30), Tunisia, def. Zarina Diyas, Kazakhstan, 4-6, 6-3, 6-1.

Fiona Ferro, France, def. Heather Watson, Britain, 7-6 (4), 6-4.

Sloane Stephens (29), United States, def. Vitalia Diatchenko, Russia, 6-2, 6-2.

Paula Badosa, Spain, def. Kateryna Kozlova, Ukraine, 6-2, 4-6, 6-3.

Julia Goerges, Germany, def. Alison Riske (19), United States, 6-3, 6-7 (4), 6-1.

Daria Kasatkina, Russia, def. Harmony Tan, France, 6-2, 6-1.

Petra Martic (13), Croatia, def. Misaki Doi, Japan, 7-6 (2), 7-5.

Aryna Sabalenka (8), Belarus, def. Jessica Pegula, United States, 6-3, 6-1.

Veronika Kudermetova, Russia, def. Pauline Parmentier, France, 6-2, 6-3.

Men’s Doubles

First Round

Andres Molteni, Argentina, and Hugo Nys, Monaco, def. Sander Gille and Joran Vliegen, Belgium, 4-6, 6-3, 6-3.

Simone Bolelli, Italy, and Maximo Gonzalez, Argentina, def. Santiago Gonzalez, Mexico, and Ken Skupski, Britain, 2-6, 6-2, 7-5.

Diego Schwartzman and Federico Coria, Argentina, def. Igor Zelenay, Slovakia, and Artem Sitak, New Zealand, 7-6 (4), 3-6, 6-4.

Nicolas Mahut and Pierre-Hugues Herbert (6), France, def. Luke Saville and Max Purcell, Australia, 6-1, 6-2.

Benjamin Bonzi and Antoine Hoang, France, def. Oliver Marach, Austria, and Raven Klaasen (10), South Africa, 6-3, 3-6, 6-2.

Frederik Nielsen, Denmark, and Tim Puetz, Germany, def. Stefano Travaglia and Lorenzo Sonego, Italy, 6-4, 6-4.

Kevin Krawietz and Andreas Mies (8), Germany, def. Mikhail Kukushkin and Alexander Bublik, Kazakhstan, 6-2, 6-3.

Marton Fucsovics, Hungary, and Cameron Norrie, Britain, def. Tennys Sandgren and Mackenzie McDonald, United States, 6-4, 2-6, 6-2.

Nicholas Monroe and Tommy Paul, United States, def. Gonzalo Escobar, Ecuador, and Ariel Behar, Uruguay, 6-3, 5-7, 7-6 (4).

Jamie Murray and Neal Skupski (13), Britain, def. Jiri Vesely, Czech Republic, and Juan Ignacio Londero, Argentina, 6-4, 4-6, 7-5.

Jurgen Melzer, Austria, and Edouard Roger-Vasselin (15), France, def. Albano Olivetti and Enzo Couacaud, France, 7-5, 6-3.

Adrian Mannarino and Benoit Paire, France, def. Frances Tiafoe and Jackson Withrow, United States, 7-5, 7-5.

Fabrice Martin and Jeremy Chardy (14), France, def. John Millman and James Duckworth, Australia, 6-7 (5), 6-4, 6-0.

