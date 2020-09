L.A. Angels 7, Arizona 3

By The Associated Press

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 3 8 3 4 11 Varsho cf 4 0 0 0 1 2 .151 VanMeter 2b 4 1 1 1 1 0 .200 Walker dh 4 1 2 1 1 1 .276 Calhoun rf 3 0 1 0 1 0 .217 Escobar 3b 4 0 0 0 0 2 .194 Peralta lf 4 0 1 0 0 2 .295 Ahmed ss 4 0 1 1 0 2 .259 P.Smith 1b 4 1 2 0 0 2 .333 Kelly c 4 0 0 0 0 0 .198

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 7 14 7 1 5 Fletcher 2b 5 1 3 0 0 0 .314 Walsh 1b 3 1 1 1 0 0 .328 Trout cf 3 0 1 2 0 0 .295 Rendon 3b 4 1 2 2 0 1 .282 Pujols dh 4 1 2 0 0 1 .231 Upton lf 4 0 0 0 0 0 .203 Ward rf 4 2 3 0 0 1 .290 Bemboom c 3 0 1 1 0 2 .205 Simmons ss 3 1 1 1 1 0 .308

Arizona 000 110 001_3 8 0 Los Angeles 321 000 01x_7 14 2

E_Simmons 2 (3). LOB_Arizona 9, Los Angeles 6. 2B_Ahmed (9), Calhoun (9), Fletcher (11), Ward 2 (4), Rendon (9). HR_Rendon (9), off Young. RBIs_Ahmed (24), Walker (32), VanMeter (2), Trout 2 (42), Rendon 2 (29), Walsh (18), Bemboom (4), Simmons (9). SB_Ward (2). CS_Varsho (1). SF_Trout, Walsh, Bemboom.

Runners left in scoring position_Arizona 7 (Ahmed, P.Smith, Escobar, Calhoun, Walker); Los Angeles 3 (Rendon, Simmons, Pujols). RISP_Arizona 4 for 11; Los Angeles 5 for 10.

Advertisement

Runners moved up_Upton. GIDP_Upton, Simmons.

DP_Arizona 2 (Escobar, VanMeter, P.Smith; Escobar, VanMeter, P.Smith).

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Young L,2-4 2 2-3 8 6 6 1 2 62 5.44 López 1-3 0 0 0 0 0 1 5.62 R.Smith 5 6 1 1 0 3 65 2.38

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Canning W,1-3 5 6 2 1 2 7 104 4.29 Mayers 2 0 0 0 2 2 34 1.96 Peña 1 2-3 2 1 1 0 2 30 3.86 Buttrey 1-3 0 0 0 0 0 7 5.47

Inherited runners-scored_López 1-0, Buttrey 1-0. WP_Canning(2), Peña, Buttrey.

T_3:07.

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.