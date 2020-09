L.A. Dodgers 9, Colorado 3

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 9 11 7 6 7 Betts rf 5 1 1 1 0 1 .304 Seager ss 5 2 3 2 0 0 .309 Turner dh 5 1 2 0 0 1 .295 Muncy 1b 4 1 0 0 1 2 .194 Smith c 5 1 1 2 0 1 .303 Bellinger cf 3 0 1 0 2 1 .218 Taylor 2b 2 0 0 0 2 1 .274 b-McKinstry ph-2b 1 0 0 0 0 0 .000 Hernández lf 3 1 1 1 0 0 .236 Ríos 3b 3 2 2 1 1 0 .222

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 5 3 0 4 Tapia lf 4 1 1 0 0 0 .304 Story ss 4 2 2 1 0 0 .302 Blackmon rf 3 0 0 1 0 0 .313 Arenado 3b 4 0 0 0 0 0 .256 Pillar cf 4 0 2 1 0 0 .255 Kemp dh 4 0 0 0 0 2 .234 Fuentes 1b 4 0 0 0 0 1 .309 Hampson 2b 3 0 0 0 0 1 .242 E.Díaz c 0 0 0 0 0 0 .237 Wolters c 2 0 0 0 0 0 .225 a-McMahon ph-2b 1 0 0 0 0 0 .215

Los Angeles 000 200 610_9 11 2 Colorado 200 000 010_3 5 1

a-grounded out for Wolters in the 7th. b-grounded out for Taylor in the 9th.

E_Ríos (1), Muncy (5), Fuentes (1). LOB_Los Angeles 7, Colorado 4. 2B_Hernández (6), Seager (12), Smith (8), Story (12). HR_Seager (13), off Freeland; Ríos (5), off Davis; Story (11), off Kolarek. RBIs_Seager 2 (36), Hernández (19), Betts (36), Smith 2 (20), Ríos (11), Blackmon (38), Pillar (8), Story (25). SF_Blackmon.

Runners left in scoring position_Los Angeles 3 (Ríos, Hernández); Colorado 1 (McMahon). RISP_Los Angeles 3 for 6; Colorado 1 for 4.

GIDP_McKinstry, Turner.

DP_Colorado 3 (Arenado, Hampson, Fuentes; Arenado, Hampson, Fuentes; Fuentes, Story, Fuentes).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Urías 5 2-3 3 2 2 0 2 77 3.49 Floro, W, 2-0 1 1 0 0 0 2 14 1.71 Kelly 1-3 0 0 0 0 0 8 0.00 Kolarek 2-3 1 1 1 0 0 6 1.10 Sborz 1 1-3 0 0 0 0 0 12 2.08

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Freeland, L, 2-2 6 1-3 6 4 4 2 5 96 3.75 Estévez 1-3 3 4 3 1 1 19 7.89 J.Díaz 1-3 0 0 0 2 0 13 7.13 Davis 1 2 1 1 0 1 20 14.73 Tinoco 1 0 0 0 1 0 13 0.00

Inherited runners-scored_Floro 1-0, Kelly 2-0, Estévez 2-2, J.Díaz 1-1. HBP_Freeland (Hernández). WP_Estévez. PB_Wolters 2(3).

Umpires_Home, Ted Barrett; First, Mark Ripperger; Second, Quinn Wolcott; Third, Adrian Johnson.

T_3:07.

