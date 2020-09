Miami 0, Atlanta 0

By The Associated Press

Miami 0 0 — 0 Atlanta 0 0 — 0

First half_None.

Second half_None.

Goalies_Miami, Luis Robles, John McCarthy; Atlanta, Brad Guzan, Alec Kann.

Yellow Cards_Chapman, Miami, 30th; Walkes, Atlanta, 41st; Gonzalez Pirez, Miami, 53rd; Mulraney, Atlanta, 87th; Sweat, Miami, 90th+2; Damm, Atlanta, 90th+2.

Referee_Guido Gonzales Jr. Assistant Referees_Nick Uranga, Gjovalin Bori, Kevin Terry Jr. 4th Official_Sergii Demianchuk.

Lineups

Miami_Luis Robles; Nicolas Figal, Leandro Gonzalez Pirez, Andres Reyes, Ben Sweat; Jay Chapman (Wil Trapp, 73rd), Lewis Morgan (Robbie Robinson, 73rd), Rodolfo Pizarro, Brek Shea (Matias Pellegrini, 81st), Victor Ulloa; Juan Agudelo.

Atlanta_Brad Guzan; Edgar Castillo (George Bello, 83rd), Franco Escobar, Miles Robinson, Anton Walkes; Ezequiel Barco (Tyler Wolff, 62nd), Emerson Hyndman (Jake Mulraney, 62nd), Eric Remedi, Matheus Rossetto; Brooks Lennon (Jurgen Damm, 77th), Erick Torres.

