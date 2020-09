Washington 15, Miami 0

By The Associated Press

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 15 18 15 4 2 Turner ss 3 2 2 2 1 0 .337 L.García ss 1 1 1 0 0 0 .318 Soto lf 3 3 3 0 1 0 .353 a-Stevenson ph-lf 1 1 1 1 0 0 .308 Cabrera dh 5 2 3 4 0 0 .239 1-Hernandez pr-dh 0 0 0 0 0 0 .125 Suzuki c 4 1 2 3 1 0 .276 J.Harrison 2b 4 0 1 1 1 0 .267 Kieboom 3b 5 1 1 0 0 1 .206 Noll 1b 5 2 2 0 0 0 .364 Taylor rf 4 1 1 2 0 1 .205 Robles cf 4 1 1 2 0 0 .231

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 23 0 2 0 3 5 Berti 2b 1 0 0 0 2 1 .253 Marte cf 3 0 1 0 0 0 .265 Cooper 1b 3 0 0 0 0 2 .284 Anderson 3b 3 0 0 0 0 1 .269 Aguilar dh 3 0 1 0 0 0 .273 Joyce lf 2 0 0 0 0 0 .248 M.Harrison rf 1 0 0 0 0 0 .140 Brinson rf-lf 3 0 0 0 0 0 .261 Wallach c 2 0 0 0 1 0 .182 Chisholm ss 2 0 0 0 0 1 .125

Washington 303 144 0_15 18 0 Miami 000 000 0_0 2 1

a-doubled for Soto in the 6th.

1-ran for Cabrera in the 6th.

E_Berti (1). LOB_Washington 7, Miami 5. 2B_Suzuki (8), Cabrera (9), Noll (1), Soto (12), L.García (6), Stevenson (1), Marte (6). HR_Turner (10), off Garrett; Suzuki (2), off Garrett; Taylor (5), off Neidert; Cabrera (8), off Dugger; Robles (3), off Dugger. RBIs_Turner 2 (32), Suzuki 3 (16), Taylor 2 (15), J.Harrison (11), Cabrera 4 (29), Robles 2 (15), Stevenson (5).

Runners left in scoring position_Washington 2 (Cabrera, Kieboom); Miami 1 (Aguilar). RISP_Washington 6 for 13; Miami 0 for 3.

Runners moved up_Taylor. GIDP_Noll.

DP_Miami 1 (Berti, Chisholm, Cooper).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Braymer, W, 1-0 5 1 0 0 3 4 86 1.23 Bourque 0 1 0 0 0 0 4 6.75 Harper 2 0 0 0 0 1 17 5.48

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Garrett, L, 1-1 2 2-3 5 5 4 3 2 62 5.87 Neidert 2 7 5 5 0 0 46 7.11 Dugger 2 1-3 6 5 5 1 0 52 12.66

Bourque pitched to 1 batters in the 6th

Inherited runners-scored_Harper 1-0, Neidert 1-1, Dugger 2-2. WP_Garrett.

Umpires_Home, David Arrieta; First, Vic Carapazza; Second, Junior Valentine; Third, Stu Scheuwater.

T_2:54.

