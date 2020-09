Miami 7, Washington 3

By The Associated Press

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 3 5 3 4 9 Turner ss 3 0 0 1 0 2 .333 Soto lf 4 0 0 0 0 2 .338 Cabrera 1b 3 1 1 0 1 1 .227 Thames dh 2 0 0 0 1 1 .214 J.Harrison ph-dh 1 0 0 0 0 0 .268 Gomes c 4 0 0 0 0 2 .270 L.García 2b 4 1 2 0 0 0 .301 Kieboom 3b 2 1 0 0 1 0 .211 Stevenson rf 2 0 1 2 1 0 .200 Robles cf 4 0 1 0 0 1 .230

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 7 15 7 2 9 Rojas ss 5 2 3 1 0 0 .347 Marte cf 5 1 2 0 0 1 .266 Cooper 1b 4 1 2 3 1 0 .292 Aguilar dh 5 0 1 0 0 2 .277 Anderson 3b 4 0 2 1 0 1 .278 Brinson rf-lf 4 1 2 0 0 0 .277 Dickerson lf 3 1 1 1 1 1 .251 M.Harrison rf 0 0 0 0 0 0 .143 Rodríguez 2b 4 0 0 0 0 3 .154 Wallach c 4 1 2 1 0 1 .194

Washington 000 200 100_3 5 1 Miami 102 211 00x_7 15 1

a-grounded out for Thames in the 8th.

E_Turner (8), Anderson (9). LOB_Washington 6, Miami 9. 2B_Cabrera (7), Rojas (9), Brinson (6), Cooper (7). HR_Rojas (4), off Corbin; Cooper (5), off Corbin. RBIs_Stevenson 2 (4), Turner (29), Rojas (19), Cooper 3 (16), Dickerson (16), Wallach (5), Anderson (35). SB_Stevenson (2), Dickerson (1), Brinson (4). CS_Kieboom (1). SF_Turner.

Runners left in scoring position_Washington 3 (Thames, Soto 2, Robles); Miami 5 (Rodríguez, Aguilar, Wallach). RISP_Washington 1 for 4; Miami 5 for 14.

Runners moved up_Marte. GIDP_Kieboom, Cooper.

DP_Washington 1 (Turner, L.García, Cabrera); Miami 1 (Rojas, Rodríguez, Cooper).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Corbin L,2-6 6 14 7 7 0 7 93 4.76 Finnegan 1 1 0 0 1 1 17 3.38 Harper 1 0 0 0 1 1 24 6.00

Miami IP H R ER BB SO NP ERA López W,5-4 5 1-3 3 2 2 3 7 100 3.96 Hoyt 2-3 0 0 0 0 1 9 1.46 Boxberger 2-3 1 1 0 0 0 14 2.12 Bleier 1 1-3 0 0 0 0 1 15 2.92 Kintzler 1 1 0 0 1 0 18 2.66

Inherited runners-scored_Hoyt 1-0, Bleier 1-0. IBB_off Finnegan (Dickerson). HBP_López (Stevenson), Boxberger (Kieboom).

Umpires_Home, Junior Valentine; First, Phil Cuzzi; Second, Vic Carapazza; Third, Joe West.

T_3:06.

