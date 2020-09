Milwaukee 18, St. Louis 3

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 3 7 3 4 10 Edman 2b 4 1 2 0 1 1 .262 DeJong ss 4 0 1 1 1 2 .302 Goldschmidt 1b 2 0 1 2 1 0 .314 Thomas rf 1 0 0 0 0 1 .111 Ravelo rf-1b 4 0 0 0 0 0 .192 B.Miller dh 4 0 1 0 0 1 .262 Molina c 3 0 0 0 0 1 .252 Wieters c 1 0 1 0 0 0 .185 Carpenter 3b 4 0 0 0 0 2 .200 O’Neill lf 3 1 0 0 1 1 .189 Bader cf 4 1 1 0 0 1 .228

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 18 15 17 7 9 García cf 3 1 1 1 0 1 .256 a-Taylor ph-cf 3 1 2 1 0 1 .318 Yelich lf 4 3 3 1 1 0 .209 Urías 3b 0 0 0 0 0 0 .253 Braun rf 2 2 1 2 1 0 .226 1-Gamel pr-rf 1 1 0 0 0 0 .229 Vogelbach dh 4 3 3 4 1 1 .462 Hiura 2b 4 1 1 4 1 1 .222 Gyorko 1b 3 1 1 1 0 1 .286 Sogard 3b-lf 1 0 1 0 0 0 .188 Peterson 3b-1b 2 2 0 1 2 0 .179 Arcia ss 5 1 1 0 0 2 .237 Narváez c 4 2 1 2 1 2 .177

St. Louis 100 010 100_3 7 2 Milwaukee 202 760 10x_18 15 0

a-doubled for García in the 5th.

1-ran for Braun in the 5th.

E_Molina (4), Thomas (1). LOB_St. Louis 8, Milwaukee 4. 2B_Goldschmidt (9), Vogelbach (2), Taylor (4), Sogard (3). HR_Yelich (10), off Flaherty; Braun (5), off Flaherty; Hiura (12), off Woodford; Vogelbach (1), off Crismatt. RBIs_Goldschmidt 2 (18), DeJong (21), Yelich (20), Braun 2 (19), Vogelbach 4 (5), Narváez 2 (9), García (15), Hiura 4 (30), Taylor (4), Gyorko (15), Peterson (3). SF_Gyorko, Peterson.

Runners left in scoring position_St. Louis 4 (B.Miller, Ravelo 2); Milwaukee 3 (Hiura, Arcia, Peterson). RISP_St. Louis 1 for 6; Milwaukee 8 for 12.

Runners moved up_Braun. GIDP_Yelich, Braun.

DP_St. Louis 2 (Carpenter, Edman, Goldschmidt; DeJong, Ravelo).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Flaherty, L, 3-2 3 8 9 9 2 6 81 5.52 Woodford 1 1-3 3 5 5 3 1 33 6.38 Kaminsky 2-3 1 3 2 2 0 31 3.86 Crismatt 3 3 1 1 0 2 44 3.24

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Anderson, W, 3-3 6 5 2 2 2 3 96 4.38 Black 1 1 1 1 2 1 35 9.00 Knebel 2 1 0 0 0 6 29 6.75

Inherited runners-scored_Woodford 2-2, Kaminsky 2-2.

Umpires_Home, John Bacon; First, Erich Bacchus; Second, Ron Kulpa; Third, Manny Gonzalez.

T_3:09.

