Milwaukee 19, Detroit 0

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 45 19 21 18 7 6 A.García cf 4 3 2 2 2 1 .227 Hiura 2b 2 0 0 0 1 0 .232 b-Sogard ph-2b 2 1 1 0 0 0 .182 Yelich lf 5 1 1 1 1 1 .213 Gyorko 1b 5 2 2 2 1 1 .283 Braun dh 5 2 3 3 1 0 .205 Arcia ss 6 3 4 0 0 1 .234 Urías 3b 6 2 3 5 0 0 .269 Taylor rf 5 3 4 3 0 0 .125 Nottingham c 5 2 1 2 1 2 .214

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 0 2 0 0 11 Reyes cf 2 0 0 0 0 2 .307 a-Hill ph-cf 2 0 0 0 0 0 .000 Schoop 2b 2 0 0 0 0 1 .295 Alcántara 2b 1 0 0 0 0 0 .286 Cabrera dh 2 0 0 0 0 0 .245 c-Demeritte ph-dh-p 1 0 0 0 0 1 .190 Candelario 1b 3 0 0 0 0 1 .319 Castro ss 3 0 2 0 0 1 .364 Bonifacio lf 3 0 0 0 0 2 .205 Cameron rf 3 0 0 0 0 1 .000 Greiner c 3 0 0 0 0 2 .143 Paredes 3b 3 0 0 0 0 0 .167

Milwaukee 031 305 304_19 21 0 Detroit 000 000 000_0 2 1

a-lined out for Reyes in the 6th. b-singled for Hiura in the 7th. c-struck out for Cabrera in the 7th.

E_Castro (3). LOB_Milwaukee 8, Detroit 1. 2B_Arcia (2), Urías 2 (2), Taylor 2 (1), A.García 2 (6), Yelich (5). 3B_Castro (1). HR_Gyorko (4), off Boyd; Nottingham (1), off Boyd; Braun (2), off Funkhouser; Gyorko (5), off Demeritte; Taylor (1), off Demeritte. RBIs_Urías 5 (6), A.García 2 (12), Gyorko 2 (10), Nottingham 2 (3), Braun 3 (10), Yelich (18), Taylor 3 (0). CS_Urías (1).

Runners left in scoring position_Milwaukee 4 (Braun, Yelich, Arcia, Nottingham); Detroit 1 (Cameron). RISP_Milwaukee 10 for 20; Detroit 0 for 2.

Runners moved up_Gyorko. GIDP_Arcia, Gyorko, Cameron.

DP_Milwaukee 1 (Sogard, Arcia, Gyorko); Detroit 2 (Schoop, Candelario; Castro, Alcántara, Candelario).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Burnes, W, 2-0 7 1 0 0 0 11 90 2.35 Yardley 1 1 0 0 0 0 11 1.69 Lindblom 1 0 0 0 0 0 8 6.25

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Boyd, L, 1-5 3 8 7 7 4 2 78 6.64 Schreiber 2 1-3 3 2 2 0 3 41 6.08 R.García 2-3 3 3 3 1 1 25 7.20 Funkhouser 1 3 3 3 2 0 27 6.06 Demeritte 1 4 4 4 0 0 17 36.00 Jiménez 1 0 0 0 0 0 11 10.13

Inherited runners-scored_Schreiber 1-1, R.García 1-1. HBP_Schreiber (Hiura), Jiménez (Taylor). WP_Funkhouser.

Umpires_Home, Will Little; First, Erich Bacchus; Second, Nic Lentz; Third, Dan Bellino.

T_3:04.

