Milwaukee 5, Kansas City 3

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 3 6 3 0 4 Merrifield rf 4 1 2 1 0 0 .281 Mondesi ss 4 0 0 0 0 0 .207 Perez c 4 1 1 2 0 2 .361 Franco dh 4 0 1 0 0 0 .270 1-Gutierrez pr 0 0 0 0 0 0 .111 Dozier 1b 4 0 0 0 0 1 .237 Gordon lf 2 0 0 0 0 0 .221 a-Starling ph-cf 1 0 0 0 0 0 .189 Olivares cf-lf 3 0 1 0 0 0 .269 Mejia 3b 3 1 1 0 0 0 .071 Lopez 2b 3 0 0 0 0 1 .216

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 5 7 5 5 9 García cf 4 0 0 0 0 0 .250 Yelich lf 2 1 1 0 2 1 .215 Braun dh 4 2 2 0 0 0 .264 Vogelbach 1b 4 2 2 5 0 1 .417 Urías 3b 0 0 0 0 0 0 .240 Hiura 2b 4 0 1 0 0 3 .220 Sogard 2b 0 0 0 0 0 0 .188 Gyorko 3b-1b 4 0 0 0 0 0 .272 Peterson rf 3 0 1 0 1 2 .176 Arcia ss 4 0 0 0 0 2 .245 Narváez c 1 0 0 0 2 0 .173

Kansas City 000 001 002_3 6 0 Milwaukee 200 003 00x_5 7 0

a-grounded out for Gordon in the 8th.

1-ran for Franco in the 9th.

LOB_Kansas City 2, Milwaukee 6. 2B_Mejia (1). HR_Perez (8), off Suter; Vogelbach 2 (3), off Keller. RBIs_Merrifield (30), Perez 2 (24), Vogelbach 5 (10). SB_Mondesi (19). CS_Mondesi (7).

Runners left in scoring position_Kansas City 1 (Dozier); Milwaukee 2 (Vogelbach). RISP_Kansas City 0 for 4; Milwaukee 2 for 3.

Runners moved up_Lopez, Merrifield. GIDP_Arcia.

DP_Kansas City 1 (Mejia, Lopez, Dozier).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Keller, L, 4-3 5 5 5 5 3 4 97 2.77 Zimmer 1 0 0 0 0 2 12 1.23 Zuber 1 1 0 0 2 2 27 4.26 Holland 1 1 0 0 0 1 15 1.98

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Lindblom, W, 2-3 5 1-3 3 1 1 0 2 74 4.81 Peralta, H, 3 1 2-3 0 0 0 0 1 21 3.29 Suter 1 2-3 3 2 2 0 1 30 3.58 Hader, S, 10-12 1-3 0 0 0 0 0 2 4.50

Inherited runners-scored_Peralta 1-1, Hader 1-0. WP_Hader.

Umpires_Home, Chris Segal; First, Erich Bacchus; Second, Todd Tichenor; Third, John Bacon.

T_2:43.

