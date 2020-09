Milwaukee 7, Cleveland 1

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 7 12 6 6 10 Gamel cf-rf 5 1 3 0 0 1 .247 Hiura 2b 4 2 2 3 1 1 .236 Yelich lf 4 1 0 1 1 2 .198 Gyorko 1b 3 1 1 0 1 1 .265 Taylor pr-cf 1 0 0 0 0 1 .000 Vogelbach dh 3 0 2 0 0 1 .667 Braun ph-dh 2 0 1 1 0 0 .191 Arcia ss 5 0 0 0 0 1 .242 Peterson rf 2 0 0 0 1 1 .214 Mathias ph-1b 2 0 0 0 0 0 .286 Urías 3b 3 1 2 1 1 0 .284 Nottingham c 3 1 1 0 1 1 .200

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 1 4 0 2 9 Hernández 2b 4 0 1 0 0 1 .267 Ramírez 3b 4 0 0 0 0 1 .243 Lindor ss 4 0 0 0 0 1 .276 Santana 1b 4 0 0 0 0 1 .198 Reyes dh 2 0 0 0 2 1 .331 Naquin rf 3 1 1 0 0 1 .286 Naylor lf 3 0 1 0 0 0 .231 Hedges c 3 0 0 0 0 3 .000 DeShields cf 2 0 0 0 0 0 .271 Mercado cf 1 0 1 0 0 0 .130

Milwaukee 000 100 420_7 12 1 Cleveland 000 010 000_1 4 1

a-singled for Vogelbach in the 7th. b-lined out for Peterson in the 7th.

1-ran for Gyorko in the 7th.

E_Nottingham (1), Santana (2). LOB_Milwaukee 9, Cleveland 4. 2B_Hiura (3), Hernández (13). HR_Hiura (10), off Karinchak. RBIs_Urías (6), Hiura 3 (24), Yelich (18), Braun (10). SB_DeShields (2).

Runners left in scoring position_Milwaukee 4 (Vogelbach, Nottingham, Mathias); Cleveland 4 (Santana, Hernández, Hedges). RISP_Milwaukee 4 for 12; Cleveland 1 for 8.

Runners moved up_Naylor. GIDP_Hiura, Gamel, Hernández.

DP_Milwaukee 1 (Arcia, Hiura, Mathias); Cleveland 2 (Hernández, Lindor, Santana; Hernández, Santana).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Burnes W,2-0 6 3 1 0 2 7 90 2.35 Suter 2 1 0 0 0 2 25 3.66 Claudio 1 0 0 0 0 0 16 4.73

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Carrasco 6 6 1 1 3 7 97 3.43 Maton L,2-1 1-3 2 3 3 1 1 13 2.84 O.Pérez 2-3 1 1 0 1 0 16 1.29 Karinchak 1 3 2 2 1 2 21 2.84 Cimber 1 0 0 0 0 0 9 1.80

Inherited runners-scored_Suter 1-0, O.Pérez 2-2. IBB_off O.Pérez (Gyorko). WP_Karinchak.

Umpires_Home, Ed Hickox; First, Jeremy Riggs; Second, Jerry Meals; Third, Jeremie Rehak.

T_2:55.

