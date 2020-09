Milwaukee 8, Detroit 5

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 5 9 5 1 8 Reyes cf 5 1 1 0 0 1 .298 Schoop 2b 4 0 1 0 0 0 .310 Cabrera dh 4 2 1 0 0 1 .240 Candelario 1b 3 2 1 0 1 0 .298 Castro ss 4 0 3 2 0 1 .364 Stewart lf 4 0 1 1 0 2 .188 Bonifacio rf 3 0 1 2 0 0 .208 Romine c 4 0 0 0 0 1 .277 Paredes 3b 4 0 0 0 0 2 .229

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 8 6 8 10 10 Gamel rf-cf 4 1 0 0 1 1 .227 Yelich lf 1 3 0 0 4 1 .205 Hiura dh 5 1 1 3 0 3 .229 Smoak 1b 3 2 0 0 2 1 .186 A.García cf 1 0 0 0 2 0 .224 a-Peterson ph-rf 1 1 1 2 0 0 .250 Narváez c 5 0 1 2 0 4 .175 Urías 2b 4 0 2 0 0 0 .266 Sogard 3b 3 0 1 1 0 0 .182 Arcia ss 2 0 0 0 1 0 .256

Detroit 301 010 000_5 9 1 Milwaukee 003 020 12x_8 6 0

a-homered for A.García in the 8th.

E_Castro (3). LOB_Detroit 5, Milwaukee 10. 2B_Reyes (7), Bonifacio (1), Cabrera (3). HR_Hiura (9), off Turnbull; Peterson (1), off Farmer. RBIs_Castro 2 (8), Bonifacio 2 (6), Stewart (9), Hiura 3 (21), Narváez 2 (6), Sogard (7), Peterson 2 (2). SB_Yelich 2 (4), Urías (2). CS_Castro (1). SF_Sogard.

Advertisement

Runners left in scoring position_Detroit 4 (Romine 2, Reyes); Milwaukee 4 (Sogard, Hiura, Gamel). RISP_Detroit 5 for 12; Milwaukee 5 for 14.

Runners moved up_Candelario. LIDP_Urías.

DP_Detroit 1 (Schoop, Candelario, Schoop).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Turnbull 4 1-3 3 5 5 5 5 89 3.89 Schreiber 2-3 1 0 0 1 0 17 6.00 Funkhouser 1 0 0 0 2 2 27 6.28 Jiménez, L, 1-2 2-3 1 1 1 1 1 27 11.81 Garcia 1-3 0 0 0 0 0 6 1.93 Farmer 1 1 2 2 1 2 26 5.84

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Houser 5 9 5 5 1 2 86 4.97 Yardley, W, 2-0 2 0 0 0 0 3 24 1.80 Williams, H, 6 1 0 0 0 0 2 14 0.60 Hader, S, 9-10 1 0 0 0 0 1 13 1.54

Inherited runners-scored_Schreiber 2-2, Garcia 3-0. HBP_Jiménez 2 (A.García,Arcia), Hader (Bonifacio).

Umpires_Home, Manny Gonzalez; First, Todd Tichenor; Second, Chris Segal; Third, Alex Tosi.

T_3:20.

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.