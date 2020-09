Minnesota 3, Chicago White Sox 2

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 2 7 2 1 8 Anderson ss 4 1 3 0 0 1 .345 Grandal c 3 0 0 0 1 0 .221 Abreu 1b 4 1 1 0 0 0 .313 Encarnación dh 4 0 0 0 0 1 .167 Jiménez lf 4 0 1 2 0 1 .290 Robert cf 4 0 0 0 0 1 .288 Mazara rf 4 0 1 0 0 2 .243 Sánchez 3b 3 0 0 0 0 2 .000 Madrigal 2b 3 0 1 0 0 0 .394

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 3 11 2 3 8 Sanó 1b 5 0 0 0 0 3 .236 Polanco ss 5 1 2 0 0 1 .273 Cruz dh 3 1 3 0 1 0 .328 Gonzalez rf-2b 3 0 0 0 1 0 .219 Rosario lf 4 0 2 0 0 0 .240 Adrianza 3b 4 0 0 0 0 1 .185 Buxton cf 4 0 2 1 0 0 .236 Vargas 2b 1 0 0 0 1 0 .227 a-Cave ph-rf 2 1 1 0 0 1 .209 Jeffers c 2 0 0 0 0 1 .286 b-Arraez ph 1 0 1 1 0 0 .272 Avila c 1 0 0 0 0 1 .167

Chicago 200 000 000_2 7 1 Minnesota 000 011 10x_3 11 0

a-tripled for Vargas in the 6th. b-doubled for Jeffers in the 6th.

E_Abreu (5). LOB_Chicago 5, Minnesota 11. 2B_Jiménez (6), Arraez (4), Cruz (5). 3B_Cave (1). RBIs_Jiménez 2 (28), Arraez (8), Buxton (13).

Runners left in scoring position_Chicago 4 (Robert, Abreu, Anderson); Minnesota 4 (Gonzalez, Jeffers, Adrianza, Cave). RISP_Chicago 1 for 5; Minnesota 2 for 10.

Runners moved up_Encarnación. GIDP_Grandal.

DP_Minnesota 1 (Vargas, Adrianza, Sanó).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Keuchel 5 7 1 0 2 4 85 2.42 Cordero, L, 0-2, BS, 0-1 1 3 2 2 0 0 18 5.40 Marshall 2-3 1 0 0 1 0 16 2.40 Detwiler 1-3 0 0 0 0 1 4 1.29 Cishek 1 0 0 0 0 3 18 5.93

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Pineda 6 6 2 2 1 4 81 3.00 Thielbar, W, 1-0 1 1 0 0 0 2 20 1.69 Romo, H, 9 1 0 0 0 0 0 18 3.55 Wisler, S, 1-1 1 0 0 0 0 2 14 1.08

Inherited runners-scored_Marshall 1-1, Detwiler 2-0. WP_Thielbar.

Umpires_Home, Laz Diaz; First, Ryan Blakney; Second, Shane Livensparger; Third, D.J. Reyburn.

T_3:12.

