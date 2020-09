Minnesota 6, Detroit 2

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 2 3 2 3 12 Reyes cf 3 0 0 0 1 1 .311 Schoop 2b 4 0 0 0 0 0 .297 Cabrera dh 4 0 0 0 0 2 .248 Candelario 1b 3 2 2 0 1 1 .313 Castro ss 3 0 1 1 1 2 .349 Stewart lf 3 0 0 0 0 1 .175 Demeritte ph 1 0 0 0 0 1 .190 Bonifacio rf 3 0 0 1 0 1 .200 Romine c 3 0 0 0 0 2 .253 Paredes 3b 3 0 0 0 0 1 .174

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 6 10 6 1 4 Wade Jr. 1b 4 1 2 0 0 0 .292 Donaldson 3b 3 1 0 0 1 0 .200 Rooker dh 4 1 1 0 0 1 .267 Rosario lf 4 0 2 3 0 0 .247 Gonzalez 2b 4 0 0 0 0 0 .211 Buxton cf 4 1 2 1 0 1 .250 Cave rf 4 1 1 0 0 1 .229 Adrianza ss 3 0 0 0 0 0 .182 Jeffers c 3 1 2 2 0 1 .265

Detroit 000 100 100_2 3 0 Minnesota 004 100 01x_6 10 0

a-struck out for Stewart in the 9th.

LOB_Detroit 4, Minnesota 4. 2B_Candelario 2 (9), Wade Jr. (2), Rosario (5), Buxton (2). HR_Jeffers (1), off Fulmer; Buxton (6), off García. RBIs_Castro (12), Bonifacio (8), Jeffers 2 (3), Rosario 3 (30), Buxton (15). SB_Wade Jr. (1).

Runners left in scoring position_Detroit 1 (Cabrera); Minnesota 2 (Adrianza, Rooker). RISP_Detroit 1 for 5; Minnesota 3 for 7.

Runners moved up_Stewart, Adrianza.

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Fulmer L,0-1 2 1-3 4 4 4 1 0 47 8.24 Norris 3 2-3 4 1 1 0 2 52 2.57 Jiménez 1 1 0 0 0 2 22 10.13 García 1 1 1 1 0 0 16 7.20

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Pineda W,1-0 7 3 2 2 2 8 104 2.77 Stashak H,3 1 0 0 0 1 1 19 3.38 Rogers 1 0 0 0 0 3 14 3.77

Inherited runners-scored_Norris 3-3. WP_Stashak.

Umpires_Home, Manny Gonzalez; First, Todd Tichenor; Second, Chris Segal; Third, Ron Kulpa.

T_2:44.

