Minnesota 7, Detroit 6

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 6 11 6 1 11 Reyes cf 5 0 1 0 0 3 .280 W.Castro ss 5 2 2 0 0 0 .339 Cabrera dh 5 2 2 6 0 0 .241 Candelario 1b 4 0 0 0 1 1 .301 Goodrum 2b 4 0 0 0 0 2 .175 H.Castro lf 4 0 2 0 0 1 .317 Haase c 4 0 0 0 0 1 .200 Cameron rf 4 0 1 0 0 2 .163 Paredes 3b 4 2 3 0 0 1 .230

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 7 7 7 2 6 Buxton cf 4 0 0 1 0 3 .260 Kepler rf 4 0 0 0 0 0 .225 Donaldson 3b 3 1 0 0 1 0 .225 Rosario dh 3 2 1 2 1 0 .256 Sanó 1b 4 0 0 0 0 1 .207 Cave lf 4 2 2 3 0 1 .234 Polanco ss 4 1 1 0 0 1 .264 Gonzalez 2b 2 1 1 1 0 0 .207 Jeffers c 3 0 2 0 0 0 .288

Detroit 000 003 003_6 11 0 Minnesota 002 221 00x_7 7 1

E_Sanó (4). LOB_Detroit 7, Minnesota 3. 2B_W.Castro (4). HR_Cabrera (8), off Maeda; Cabrera (9), off Romo; Cave (3), off Mize; Rosario (13), off Mize; Cave (4), off Ramirez. RBIs_Cabrera 6 (32), Gonzalez (20), Buxton (27), Cave 3 (15), Rosario 2 (39). SB_Reyes (8), Polanco (4), Buxton (2).

Runners left in scoring position_Detroit 4 (Candelario, W.Castro, Haase); Minnesota 1 (Donaldson). RISP_Detroit 3 for 9; Minnesota 2 for 5.

Runners moved up_Cabrera, Kepler.

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Mize, L, 0-3 4 2-3 5 6 6 2 4 89 6.99 Ramirez 2 1-3 2 1 1 0 2 33 5.91 García 1 0 0 0 0 0 11 8.14

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Maeda, W, 6-1 6 4 3 3 0 9 94 2.70 Wisler 1-3 3 0 0 0 0 20 1.09 Clippard, H, 8 2-3 0 0 0 0 1 5 2.59 Alcala 1 1 0 0 1 0 23 2.78 Thielbar 2-3 2 2 2 0 1 16 2.70 Romo, S, 5-6 1-3 1 1 1 0 0 4 3.15

Inherited runners-scored_Clippard 3-0, Romo 2-2. HBP_Mize (Gonzalez). WP_Mize.

Umpires_Home, Laz Diaz; First, Ryan Blakney; Second, D.J. Reyburn; Third, Tim Timmons.

T_3:16.

