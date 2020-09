Minnesota 8, Chicago Cubs 1

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 8 10 7 1 11 Wade Jr. lf 4 0 0 0 0 1 .229 Buxton cf 4 0 1 1 0 1 .271 Rosario dh 4 1 2 2 0 2 .253 Sanó 1b 4 1 1 1 0 3 .217 Kepler rf 4 1 1 0 0 1 .205 Polanco ss 4 1 2 0 0 1 .265 Gonzalez 2b 3 1 0 0 0 0 .208 Adrianza 3b 2 0 0 0 0 1 .177 a-Donaldson ph-3b 2 2 1 1 0 0 .225 Avila c 1 0 1 0 1 0 .191 1-Cave pr 0 1 0 0 0 0 .222 Jeffers c 0 0 0 0 0 0 .283 b-Garver ph-c 2 0 1 2 0 1 .158

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 1 5 1 0 9 Happ cf-rf 4 0 0 0 0 2 .269 Bryant 3b 4 0 0 0 0 1 .195 Rizzo 1b 4 0 0 0 0 1 .211 Caratini 1b 0 0 0 0 0 0 .242 Contreras c 3 1 0 0 0 1 .251 Schwarber lf 4 0 0 0 0 1 .192 Báez ss 3 0 1 0 0 1 .209 Hamilton cf 1 0 0 0 0 0 .500 Heyward rf 3 0 3 0 0 0 .297 Vargas 2b 0 0 0 0 0 0 .222 Bote dh 3 0 1 1 0 1 .208 Hoerner 2b-ss 3 0 0 0 0 1 .235

Minnesota 100 001 501_8 10 0 Chicago 010 000 000_1 5 1

a-pinch hit for Adrianza in the 7th. b-singled for Jeffers in the 7th.

1-ran for Avila in the 6th.

E_Báez (7). LOB_Minnesota 1, Chicago 5. 2B_Avila (2), Kepler (6), Bote (3). HR_Rosario (12), off Mills; Sanó (13), off Mills; Donaldson (6), off Winkler. RBIs_Rosario 2 (35), Sanó (25), Garver 2 (4), Buxton (25), Donaldson (11), Bote (26).

Advertisement

Runners left in scoring position_Minnesota 1 (Buxton 2); Chicago 3 (Hoerner, Bote). RISP_Minnesota 4 for 9; Chicago 2 for 5.

Runners moved up_Wade Jr. 3, Schwarber. LIDP_Wade Jr.. GIDP_Gonzalez.

DP_Chicago 2 (Báez, Rizzo; Happ, Hoerner, Happ).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Pineda, W, 2-0 5 4 1 1 0 1 92 3.18 Duffey, H, 12 1 0 0 0 0 1 8 1.69 Wisler 2 1 0 0 0 6 32 1.11 Clippard 1 0 0 0 0 1 16 2.78

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Mills, L, 5-4 6 6 4 4 1 7 85 4.14 Osich 0 1 3 2 0 0 11 13.50 Underwood Jr. 1 2 0 0 0 0 16 5.09 Brothers 1 0 0 0 0 3 20 8.10 Winkler 1 1 1 1 0 1 16 3.45

Osich pitched to 3 batters in the 7th

Inherited runners-scored_Osich 1-1, Underwood Jr. 3-3. HBP_Pineda (Contreras), Osich (Gonzalez).

Umpires_Home, Will Little; First, Nic Lentz; Second, Dan Bellino; Third, Angel Hernandez.

T_3:10.

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.