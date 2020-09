Minnesota 8, Chicago White Sox 1

By The Associated Press

Chicago Minnesota ab r h bi ab r h bi Totals 32 1 4 1 Totals 37 8 10 7 Anderson ss 4 1 0 0 Kepler rf 2 1 1 0 Mendick ss 0 0 0 0 Gonzalez rf 2 0 0 0 Moncada 3b 3 0 0 0 Donaldson 3b 5 0 2 2 Sánchez 3b 0 0 0 0 Polanco ss 3 0 0 0 Grandal c 3 0 1 0 Cruz dh 4 1 1 0 Abreu 1b 3 0 1 1 Rosario lf 5 1 1 2 Jiménez lf 3 0 0 0 Sanó 1b 5 2 2 1 Dyson ph-lf 1 0 0 0 Arraez 2b 4 1 1 0 Encarnación dh 4 0 1 0 Adrianza pr-2b 0 0 0 0 Robert cf 4 0 0 0 Cave cf 4 1 2 2 Mazara rf 4 0 0 0 Jeffers c 3 1 0 0 Madrigal 2b 3 0 1 0

Chicago 001 000 000 — 1 Minnesota 031 022 00x — 8

E_Madrigal (2), Moncada (6), Anderson (3), Jiménez (1), Arraez (1). DP_Chicago 1, Minnesota 0. LOB_Chicago 7, Minnesota 10. 2B_Grandal (4), Donaldson (1), Sanó (12). HR_Cave (2), Sanó (8), Rosario (8).

IP H R ER BB SO

Chicago López L,0-2 1 2-3 4 3 1 2 2 Detwiler 2 1-3 3 1 1 1 2 Burdi 1 2 2 0 1 3 Cordero 1 1 2 2 1 3 Heuer 1 1-3 0 0 0 0 2 Fry 2-3 0 0 0 0 0

Minnesota Berríos W,3-3 6 3 1 1 2 8 Alcala 2 1 0 0 0 2 Smeltzer 1 0 0 0 0 1

HBP_Berríos (Abreu). WP_Berríos.

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Shane Livensparger; Second, D.J. Reyburn; Third, Laz Diaz.

T_3:23.

