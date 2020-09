MLS Leaders

By The Associated Press

Through Wednesday, September 2

Goals Diego Rossi, LFC 9 Chris Mueller, ORL 6 Ayo Akinola, TOR 5 Jordan Morris, SEA 5 Cristian Pavon, LA 5 Raul Ruidiaz, SEA 5 Gyasi Zardes, CLB 5 Gadi Kinda, KC 4 Damir Kreilach, RSL 4 Kacper Przybylko, PHI 4 Darwin Quintero, HOU 4 Khiry Shelton, KC 4 Diego Valeri, POR 4 Bradley Wright-Phillips, LFC 4 Lucas Zelarayan, CLB 4 Assists Alejandro Pozuelo, TOR 7 Sebastian Blanco, POR 5 Jan Gregus, MIN 5 Corey Baird, RSL 4 Latif Blessing, LFC 4 Cristian Espinoza, SJ 4 Alan Pulido, KC 4 Darwin Quintero, HOU 4 Brian Rodriguez, LFC 4

8 players tied with 3

___

Shots Gustavo Bou, NE 40 Diego Rossi, LFC 31 Cristian Pavon, LA 27 Raul Ruidiaz, SEA 27 Memo Rodriguez, HOU 26 Valentin Castellanos, NYC 25 Adam Buksa, NE 24 Brian Rodriguez, LFC 24 Sebastian Blanco, POR 22 Randall Leal, NSH 22 Alejandro Pozuelo, TOR 22 Alan Pulido, KC 22

___

Shots on Goal Diego Rossi, LFC 19 Gustavo Bou, NE 16 Cristian Pavon, LA 14 Ayo Akinola, TOR 11 Robert Beric, CHI 11 Kacper Przybylko, PHI 11 Adam Buksa, NE 10 Damir Kreilach, RSL 10 Randall Leal, NSH 10 Chris Mueller, ORL 10 Vako Qazaishvili, SJ 10 Raul Ruidiaz, SEA 10

___

Cautions Frankie Amaya, CIN 4 Diego Chara, POR 4 Mathieu Deplagne, CIN 4 Fabian Herbers, CHI 4 Gadi Kinda, KC 4 Daniel Lovitz, NSH 4 Jose Martinez, PHI 4 Felipe Martins, DC 4 Jamiro Monteiro, PHI 4 Joao Moutinho, ORL 4 James Sands, NYC 4

___

Cards Y R TOTAL Gadi Kinda, KC 4 1 5 Frankie Amaya, CIN 4 0 4 Diego Chara, POR 4 0 4 Mathieu Deplagne, CIN 4 0 4 Fabian Herbers, CHI 4 0 4 Daniel Lovitz, NSH 4 0 4 Jose Martinez, PHI 4 0 4 Felipe Martins, DC 4 0 4 Jamiro Monteiro, PHI 4 0 4 Junior Moreno, DC 3 1 4 Joao Moutinho, ORL 4 0 4 James Sands, NYC 4 0 4

___

Goals-Allowed Avg. Eloy Room, CLB 0.17 Andrew Tarbell, CLB 0.33 Jimmy Maurer, DAL 0.45 Zac MacMath, RSL 0.60 Ryan Meara, NYR 0.75 Stefan Frei, SEA 0.88 Matt Turner, NE 0.88 Sean Johnson, NYC 0.89 Andre Blake, PHI 1.00 Brad Guzan, ATL 1.00 Bobby Shuttleworth, CHI 1.00 Przemyslaw Tyton, CIN 1.00 Quentin Westberg, TOR 1.00

___

Shutouts Eloy Room, CLB 5 Przemyslaw Tyton, CIN 5 Quentin Westberg, TOR 4 Andre Blake, PHI 3 Clement Diop, MTL 3 Stefan Frei, SEA 3 Sean Johnson, NYC 3 Zac MacMath, RSL 3 Matt Turner, NE 3 Joe Willis, NSH 3

___

Saves Sean Johnson, NYC 38 Andre Blake, PHI 37 Stefan Frei, SEA 28 Clement Diop, MTL 25 Bill Hamid, DC 25 Daniel Vega, SJ 25 Marko Maric, HOU 24 Matt Turner, NE 24 David Bingham, LA 23 Pedro Gallese, ORL 23

___

