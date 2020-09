Baltimore 6, N.Y. Yankees 3

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 26 3 4 3 2 5 Hicks cf 4 0 0 0 0 1 .206 Voit dh 4 0 0 0 0 0 .285 Gardner lf 2 1 0 0 1 0 .188 Frazier rf 3 0 0 0 0 2 .274 Ford 1b 3 0 0 0 0 0 .149 Andújar 3b 2 1 1 0 1 0 .176 Kratz c 3 0 2 2 0 0 .348 Wade ss 2 1 1 0 0 1 .170 a-LeMahieu ph-2b 1 0 0 0 0 0 .380 Estrada 2b-ss 2 0 0 1 0 1 .188

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Totals 26 6 8 6 3 7 Mullins cf 4 0 1 0 0 0 .268 Stewart rf 1 1 0 0 2 1 .000 Núñez dh 4 0 0 0 0 3 .260 Severino c 4 2 2 0 0 0 .317 Mountcastle lf 3 2 3 3 0 0 .356 Ruiz 3b 3 1 1 1 0 0 .207 Valaika 2b 3 0 1 2 0 1 .284 Herrera 1b 2 0 0 0 0 2 .000 Velazquez ss 2 0 0 0 1 0 .170

New York 001 200 0_3 4 1 Baltimore 020 040 x_6 8 2

a-pinch hit for Wade in the 6th.

E_García (1), Severino (3), Ruiz (3). LOB_New York 5, Baltimore 7. 2B_Valaika (3). HR_Mountcastle (3), off García. RBIs_Estrada (3), Kratz 2 (3), Mountcastle 3 (8), Ruiz (19), Valaika 2 (11). SB_Mullins (4), Velazquez (4). CS_Valaika (1).

Advertisement

Runners left in scoring position_New York 2 (Gardner, LeMahieu); Baltimore 4 (Severino 2, Velazquez, Herrera). RISP_New York 1 for 4; Baltimore 3 for 9.

Runners moved up_Voit, Núñez.

DP_New York 1 (Kratz, Estrada, Kratz).

New York IP H R ER BB SO NP ERA García, L, 0-1 4 2-3 5 4 4 2 6 95 3.38 Schmidt 1 1-3 3 2 2 1 1 32 13.50

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA López, W, 1-0 5 3 3 0 1 2 88 4.82 Valdez, S, 1-1 2 1 0 0 1 3 33 0.00

Inherited runners-scored_Schmidt 2-2. HBP_García (Herrera), López (Estrada), Schmidt (Stewart). WP_López.

Umpires_Home, John Tumpane; First, Jose Navas; Second, CB Bucknor; Third, Ryan Wills.

T_2:31.

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.