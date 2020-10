PGA Tour FedEx Cup Leaders

By The Associated Press

Through Sept. 27

Points Money 1. Bryson DeChambeau 600 $2,250,000 2. Hudson Swafford 505 $735,114 3. Stewart Cink 500 $1,188,000 4. Matthew Wolff 330 $1,350,000 5. Harry Higgs 300 $719,400 5. Tyler McCumber 300 $436,000 7. Louis Oosthuizen 210 $861,457 8. Mackenzie Hughes 190 $276,000 9. Adam Long 173 $374,757 10. James Hahn 165 $306,650 11. Brian Stuard 153 $342,613 12. Harris English 150 $603,903 13. Nate Lashley 135 $196,000 14. Doc Redman 134 $322,163 14. Kevin Streelman 134 $322,163 14. Chez Reavie 134 $322,163 17. Xander Schauffele 120 $502,993 18. Sam Burns 116 $241,900 19. Cameron Percy 115 $174,420 20. Xinjun Zhang 114 $193,650 21. Anirban Lahiri 112 $169,411 22. Pat Perez 107 $205,650 23. Dustin Johnson 105 $424,040 24. Kristoffer Ventura 94 $224,080 25. Luke List 84 $131,124 26. Zach Johnson 83 $302,236 26. Rory McIlroy 83 $302,236 26. Webb Simpson 83 $302,236 26. Tony Finau 83 $302,236 26. Justin Thomas 83 $302,236 31. J.J. Spaun 75 $175,810 32. Patrick Rodgers 74 $111,282 33. Russell Knox 70 $166,650 34. Sepp Straka 69 $121,100 34. David Hearn 69 $121,100 36. Scott Harrington 68 $94,411 37. Sebastian Cappelen 65 $93,000 38. Patrick Reed 63 $210,757 38. Lee Westwood 63 $210,757 38. Viktor Hovland 63 $210,757 41. Vincent Whaley 63 $84,820 42. Emiliano Grillo 63 $80,391 43. Chesson Hadley 58 $129,213 44. Lucas Glover 57 $172,055 45. Charley Hoffman 56 $80,114 46. D.J. Trahan 56 $110,230 47. Paul Casey 53 $157,931 47. Alex Noren 53 $157,931 47. Jason Kokrak 53 $157,931 47. Hideki Matsuyama 53 $157,931 51. Matt Jones 51 $65,000 51. Sean O’Hair 51 $65,000 51. Kelly Kraft 51 $65,000 54. Bud Cauley 49 $100,650 54. Doug Ghim 49 $100,650 54. Michael Gligic 49 $100,650 57. Sungjae Im 46 $129,407 58. Beau Hossler 46 $70,282 58. Ricky Barnes 46 $70,282 60. Rhein Gibson 40 $52,134 61. Rafa Cabrera Bello 39 $101,797 61. Brendon Todd 39 $101,797 61. Joaquin Niemann 39 $101,797 61. Erik Van Rooyen 39 $101,797 61. Jon Rahm 39 $101,797 66. Robert Streb 37 $39,000 66. Kramer Hickok 37 $39,000 66. Hank Lebioda 37 $39,000 66. Henrik Stenson 37 $39,000 70. Kyle Stanley 37 $45,682 71. Rob Oppenheim 36 $49,861 72. Nelson Ledesma 35 $57,420 72. Charl Schwartzel 35 $57,420 74. Jonathan Byrd 33 $41,920 75. Charles Howell III 32 $83,422 76. Bubba Watson 28 $75,649 77. Sang-Moon Bae 28 $27,400 78. Jason Dufner 25 $41,391 78. Harold Varner III 25 $41,391 78. Branden Grace 25 $41,391 78. Brendan Steele 25 $41,391 78. Bo Hoag 25 $41,391 78. Tom Hoge 25 $41,391 84. Daniel Berger 23 $64,024 84. Tyler Duncan 23 $64,024 86. Tim Wilkinson 21 $38,211 87. Mark Anderson 20 $37,851 88. Ryan Brehm 20 $20,450 89. Billy Horschel 18 $52,074 89. Jason Day 18 $52,074 89. Cameron Smith 18 $52,074 89. Adam Scott 18 $52,074 89. Brian Harman 18 $52,074 94. Andrew Putnam 17 $29,411 94. Ben Taylor 17 $29,411 94. Cameron Davis 17 $29,411 97. Patrick Cantlay 13 $39,275 97. Shane Lowry 13 $39,275 97. Matt Wallace 13 $39,275 97. Lanto Griffin 13 $39,275 101. Phil Mickelson 12 $22,770 101. Si Woo Kim 12 $22,770 103. Denny McCarthy 11 $12,862 103. Joseph Bramlett 11 $12,862 103. Patton Kizzire 11 $12,862 103. Matthew NeSmith 11 $12,862 103. Peter Malnati 11 $12,862 103. Chase Seiffert 11 $12,862 103. Kevin Tway 11 $12,862 103. Fabian Gomez 11 $12,862 103. George McNeill 11 $12,862 112. Michael Thompson 11 $32,254 113. Rickie Fowler 10 $30,312 114. Adam Schenk 10 $23,680 115. Carlos Ortiz 9 $18,282 115. Jim Furyk 9 $18,282 115. J.B. Holmes 9 $18,282 115. Nick Watney 9 $18,282 119. Jamie Lovemark 9 $23,554 119. C.T. Pan 9 $23,320 121. Brice Garnett 8 $22,528 122. Adam Hadwin 7 $27,720 123. Ryan Blaum 7 $15,807 123. Ben Martin 7 $9,580 123. Austin Cook 7 $15,807 123. Jhonattan Vegas 7 $15,807 123. Sam Ryder 7 $9,580 123. Joel Dahmen 7 $15,807 129. Abraham Ancer 6 $27,073 130. Troy Merritt 6 $26,684 131. Sebastian Munoz 6 $26,296 131. Rory Sabbatini 6 $26,296 133. Kevin Chappell 5 $15,114 133. Dominic Bozzelli 5 $9,160 133. Scott Brown 5 $9,160 136. Keith Mitchell 5 $8,800 136. Will Gordon 5 $14,520 138. Martin Laird 4 $8,440 138. J.J. Henry 4 $8,440 140. Brandon Hagy 3 $13,728 140. William McGirt 3 $13,728 142. Arjun Atwal 3 $8,120 142. Zac Blair 3 $8,120 142. Kiradech Aphibarnrat 3 $8,120 145. Tommy Gainey 3 $7,920

