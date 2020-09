Pittsburgh 2, Chicago Cubs 1

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 1 5 1 5 9 Happ cf 5 0 1 0 0 2 .257 Rizzo 1b 4 1 1 1 0 0 .221 Contreras c 4 0 0 0 0 1 .239 Schwarber dh 2 0 0 0 2 1 .191 1-Hamilton pr-dh 0 0 0 0 0 0 .500 Maybin lf 4 0 2 0 0 0 .279 Heyward rf 2 0 0 0 2 1 .287 Báez ss 4 0 0 0 0 2 .198 Kipnis 2b 4 0 1 0 0 1 .252 2-Hoerner pr 0 0 0 0 0 0 .228 Bote 3b 3 0 0 0 1 1 .207

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 2 7 2 1 3 Frazier 2b 4 1 2 1 0 0 .220 Hayes 3b 4 1 2 1 0 0 .333 Moran 1b 4 0 2 0 0 0 .241 Polanco rf 2 0 0 0 1 1 .152 Osuna dh 3 0 0 0 0 0 .157 Riddle lf 3 0 0 0 0 1 .136 González ss 3 0 0 0 0 1 .243 Stallings c 3 0 1 0 0 0 .254 Oliva cf 3 0 0 0 0 0 .000

Chicago 100 000 000_1 5 0 Pittsburgh 200 000 00x_2 7 0

1-ran for Schwarber in the 8th. 2-ran for Kipnis in the 9th.

LOB_Chicago 9, Pittsburgh 4. 2B_Maybin 2 (4), Moran (9). HR_Rizzo (11), off Williams; Frazier (6), off Hendricks; Hayes (4), off Hendricks. RBIs_Rizzo (24), Frazier (19), Hayes (9). SB_Maybin (2), Heyward (2), Hamilton (1).

Runners left in scoring position_Chicago 6 (Contreras, Kipnis, Báez, Heyward, Happ); Pittsburgh 0. RISP_Chicago 0 for 7; Pittsburgh 0 for 1.

Runners moved up_Happ. GIDP_Osuna.

DP_Chicago 1 (Báez, Kipnis, Rizzo).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hendricks, L, 6-5 7 2-3 7 2 2 1 3 95 2.88 Kimbrel 1-3 0 0 0 0 0 8 5.65

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Williams, W, 2-8 5 2-3 3 1 1 3 4 101 6.18 Davis, H, 1 1-3 0 0 0 1 0 12 2.45 Turley, H, 2 1 1 0 0 0 0 10 4.12 Stratton, H, 5 1 0 0 0 1 2 18 3.18 Rodríguez, S, 4-5 1 1 0 0 0 3 24 2.70

Inherited runners-scored_Kimbrel 1-0, Davis 1-0. WP_Rodríguez.

Umpires_Home, Ramon De Jesus; First, Brennan Miller; Second, Pat Hoberg; Third, Bill Welke.

T_2:57.

