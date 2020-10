Pittsburgh 7, Chicago Cubs 0

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 0 2 0 3 8 Rizzo 1b 3 0 1 0 1 0 .222 Contreras dh 2 0 0 0 1 1 .236 a-Martínez ph-dh 1 0 0 0 0 1 .000 Heyward rf 2 0 0 0 1 0 .283 Hamilton cf 1 0 0 0 0 1 .333 Schwarber lf 4 0 0 0 0 0 .187 Maybin cf-rf 4 0 0 0 0 0 .255 Kipnis 2b 3 0 1 0 0 1 .255 Báez ss 2 0 0 0 0 1 .196 Caratini c 3 0 0 0 0 2 .234 Bote 3b 3 0 0 0 0 1 .202

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 7 14 7 2 7 Frazier 2b 5 1 2 2 0 0 .227 Hayes 3b 4 1 1 0 0 1 .333 Moran dh 3 2 3 1 1 0 .250 Bell 1b 3 1 1 2 1 0 .223 Polanco rf 3 0 1 1 0 0 .155 Reynolds cf 4 2 3 1 0 1 .191 Oliva lf 4 0 2 0 0 1 .182 Riddle ss 4 0 1 0 0 2 .143 Murphy c 4 0 0 0 0 2 .172

Chicago 000 000 000_0 2 1 Pittsburgh 111 120 10x_7 14 0

a-struck out for Contreras in the 8th.

E_Kipnis (2). LOB_Chicago 5, Pittsburgh 6. 2B_Rizzo (6), Kipnis (8), Moran (9). HR_Moran (9), off Mills; Reynolds (6), off Mills; Frazier (7), off Mills; Bell (8), off Ryan. RBIs_Moran (19), Reynolds (17), Frazier 2 (21), Bell 2 (21), Polanco (20). CS_Polanco (1). SF_Polanco.

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Maybin, Schwarber); Pittsburgh 3 (Murphy, Oliva). RISP_Chicago 0 for 5; Pittsburgh 3 for 7.

Runners moved up_Schwarber, Murphy. LIDP_Caratini.

DP_Pittsburgh 1 (Riddle).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Mills, L, 5-5 3 2-3 8 4 4 1 2 72 4.48 Ryan 1 1-3 3 2 2 0 1 21 5.17 Underwood Jr. 2 3 1 1 1 3 28 5.03 Adam 1 0 0 0 0 1 12 2.19

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Kuhl, W, 2-3 7 2 0 0 3 5 98 4.27 Hartlieb 1 0 0 0 0 2 10 3.80 Cederlind 1 0 0 0 0 1 9 6.00

Inherited runners-scored_Ryan 2-1. IBB_off Underwood Jr. (Bell). HBP_Kuhl (Báez).

Umpires_Home, Brennan Miller; First, Pat Hoberg; Second, Bill Welke; Third, Ramon De Jesus.

T_2:36.

