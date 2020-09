Seattle 2, Real Salt Lake 2

By The Associated Press

Seattle 1 1 — 2 Real Salt Lake 0 2 — 2

First half_1, Seattle, Lodeiro, 1 (penalty kick), 29th minute.

Second half_2, Real Salt Lake, Glad, 1 (Rusnak), 50th; 3, Seattle, Gomez Andrade, 1 (Roldan), 69th; 4, Real Salt Lake, Ruiz, 1, 85th.

Goalies_Seattle, Stefan Frei, Stefan Cleveland; Real Salt Lake, Andrew Putna, Zac MacMath.

Yellow Cards_Arreaga, Seattle, 18th; Herrera, Real Salt Lake, 28th; Kreilach, Real Salt Lake, 45th+2; Joao Paulo, Seattle, 80th; Baird, Real Salt Lake, 90th+1.

Referee_Malik Badawi. Assistant Referees_Jeff Hosking, TJ Zablocki, Edvin Jurisevic. 4th Official_Tim Ford.

___

Lineups

Seattle_Stefan Frei; Xavier Arreaga, Yeimar Gomez Andrade, Shane O’Neill, Nouhou Tolo (Joevin Jones, 71st); Handwalla Bwana (Jordan Morris, 56th), Jordy Delem (Joao Paulo, 71st), Nicolas Lodeiro, Alex Roldan (Kelvin Leerdam, 83rd), Cristian Roldan; Raul Ruidiaz (Will Bruin, 83rd).

Real Salt Lake_Andrew Putna; Justen Glad, Aaron Herrera, Marcelo Silva, Donny Toia; Maikel Chang (Giuseppe Rossi, 57th), Damir Kreilach, Pablo Ruiz (Kyle Beckerman, 87th), Albert Rusnak (Everton Luiz, 87th); Corey Baird, Justin Meram (Sam Johnson, 70th).

