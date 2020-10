Seattle 3, Los Angeles Galaxy 1

By The Associated Press

Seattle 2 1 — 3 Los Angeles Galaxy 0 1 — 1

First half_1, Seattle, Roldan, 1 (Morris), 12th minute; 2, Seattle, Morris, 6 (Lodeiro), 38th.

Second half_3, Seattle, Roldan, 2 (Joao Paulo), 61st; 4, Los Angeles Galaxy, Lletget, 5 (Feltscher), 88th.

Goalies_Seattle, Stefan Frei, Stefan Cleveland; Los Angeles Galaxy, David Bingham, Jonathan Klinsmann.

Yellow Cards_Araujo, Los Angeles Galaxy, 40th.

Referee_Jair Marrufo. Assistant Referees_Frank Anderson, Andrew Bigelow, Guido Gonzales Jr. 4th Official_Joseph Dickerson.

___

Lineups

Seattle_Stefan Frei; Xavier Arreaga, Yeimar Gomez Andrade (Shane O’Neill, 79th), Kelvin Leerdam (Alex Roldan, 69th), Nouhou Tolo (Miguel Ibarra, 82nd); Joao Paulo, Nicolas Lodeiro, Cristian Roldan, Gustav Svensson (Jordy Delem, 79th); Will Bruin (Bradley Shaun Smith, 69th), Jordan Morris.

Los Angeles Galaxy_David Bingham; Julian Araujo (Efrain Alvarez, 53rd), Nick DePuy, Rolf Feltscher, Emiliano Insua (Diedie Traore, 78th), Daniel Steres; Joe Corona (Perry Kitchen, 78th), Jonathan Dos Santos, Sebastian Lletget (Gordon Wild, 89th); Chicharito, Cristian Pavon.

