St. Louis 12, Detroit 2

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 25 2 5 2 2 7 V.Reyes cf 3 0 1 0 0 1 .303 Hill cf 0 0 0 0 0 0 .000 Schoop 2b 3 0 0 0 0 1 .285 Alcántara 2b 0 0 0 0 0 0 .250 M.Cabrera dh 3 1 1 0 0 1 .243 Candelario 1b 3 1 2 2 0 0 .319 Castro ss 3 0 0 0 0 2 .361 Demeritte lf 2 0 0 0 1 1 .167 Cameron rf 2 0 0 0 1 0 .000 Romine c 3 0 0 0 0 1 .245 Paredes 3b 3 0 1 0 0 0 .167

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 12 12 12 4 6 Wong 2b 3 1 1 0 1 0 .275 Edman 3b-ss 4 1 1 1 0 0 .252 Goldschmidt 1b 2 2 1 1 1 1 .333 a-Dean ph-1b 1 0 0 0 0 0 .000 DeJong ss 3 1 1 1 0 0 .294 Carpenter 3b 0 1 0 0 0 0 .178 Ravelo dh 2 2 2 3 1 0 .308 Molina c 4 1 2 2 0 1 .277 O’Neill lf 3 1 2 2 1 1 .198 Bader cf 4 1 1 0 0 1 .226 Thomas rf 3 1 1 2 0 2 .154

Detroit 000 200 0_2 5 0 St. Louis 027 102 x_12 12 0

a-flied out for Goldschmidt in the 5th.

LOB_Detroit 4, St. Louis 5. 2B_Candelario (10), Edman (6). HR_Candelario (6), off Flaherty; Molina (3), off Skubal; O’Neill (5), off Jiménez; Thomas (1), off Jiménez; Goldschmidt (5), off Burrows; Ravelo (1), off Ramirez. RBIs_Candelario 2 (25), Molina 2 (14), Edman (18), DeJong (18), Ravelo 3 (5), O’Neill 2 (12), Thomas 2 (2), Goldschmidt (15). SB_O’Neill (1). SF_Ravelo.

Runners left in scoring position_Detroit 1 (Demeritte); St. Louis 3 (Thomas 2). RISP_Detroit 0 for 3; St. Louis 3 for 6.

GIDP_Schoop.

DP_St. Louis 1 (Wong, Goldschmidt).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Skubal, L, 1-2 2 3 6 6 4 3 67 7.27 Jiménez 2-3 3 3 3 0 0 18 10.80 Burrows 1 1-3 5 1 1 0 1 40 5.40 Ramirez 2 1 2 2 0 2 33 9.00

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Flaherty, W, 3-1 5 4 2 2 2 6 95 3.08 Elledge 1 1 0 0 0 1 16 3.86 Crismatt 1 0 0 0 0 0 10 0.00

Inherited runners-scored_Jiménez 2-2. HBP_Ramirez (Carpenter). PB_Romine (2).

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Paul Clemons; Second, Laz Diaz; Third, D.J. Reyburn.

T_2:34.

