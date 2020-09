St. Louis 2, Pittsburgh 1

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 2 6 2 3 15 Edman 2b-3b 5 0 1 0 0 3 .264 DeJong ss 4 0 0 0 0 2 .266 Goldschmidt 1b 4 0 2 0 0 1 .309 B.Miller dh 3 0 0 0 0 1 .238 b-Ravelo ph-dh 1 0 0 0 0 0 .161 O’Neill lf 4 0 0 0 0 3 .183 Carpenter 3b 3 1 1 0 0 1 .185 Wong 2b 0 0 0 0 1 0 .257 Molina c 4 1 1 2 0 1 .256 Carlson cf-rf 4 0 1 0 0 2 .176 J.Williams rf 1 0 0 0 1 1 .200 a-Bader ph-cf 1 0 0 0 1 0 .204

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 26 1 2 1 2 13 Reynolds cf 4 1 1 0 0 1 .180 Frazier 2b 3 0 0 0 0 2 .215 Moran dh 3 0 0 1 0 3 .240 Bell 1b 3 0 0 0 0 2 .230 González ss 2 0 0 0 1 0 .252 Polanco rf 3 0 0 0 0 3 .150 Osuna lf 3 0 1 0 0 1 .161 Riddle 3b 3 0 0 0 0 1 .143 Murphy c 2 0 0 0 1 0 .185

St. Louis 000 000 200_2 6 0 Pittsburgh 000 100 000_1 2 1

a-lined out for J.Williams in the 7th. b-lined out for B.Miller in the 8th.

E_González (6). LOB_St. Louis 8, Pittsburgh 2. 2B_Carlson (4), Goldschmidt (11), Reynolds (6). HR_Molina (4), off Holland. RBIs_Molina 2 (16), Moran (18). SB_Wong 2 (5), Bader (3). CS_Osuna (1). SF_Moran. S_Frazier.

Runners left in scoring position_St. Louis 4 (DeJong, O’Neill, Edman); Pittsburgh 0. RISP_St. Louis 0 for 6; Pittsburgh 0 for 0.

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Flaherty, W, 4-2 6 2 1 1 2 11 102 4.84 Webb, H, 2 1 0 0 0 0 1 8 2.45 Gant, H, 7 1 0 0 0 0 0 13 2.40 A.Miller, S, 3-4 1 0 0 0 0 1 10 3.09

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Musgrove 6 3 0 0 1 11 94 4.68 Holland, L, 1-3, BS, 0-1 1 3 2 2 0 0 23 6.86 Turley 1 0 0 0 0 2 11 4.34 Rodríguez 1 0 0 0 2 2 23 2.95

Umpires_Home, Ed Hickox; First, Jordan Baker; Second, Jeremie Rehak; Third, Jerry Meals.

T_2:50.

