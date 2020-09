St. Louis 4, Chicago Cubs 2

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 26 4 5 4 6 10 Wong 2b 4 2 2 0 0 1 .258 Edman rf-3b 3 1 1 1 0 0 .264 Goldschmidt 1b 2 0 0 0 2 1 .319 B.Miller dh 3 0 0 0 1 2 .306 DeJong ss 3 0 1 2 1 1 .299 Molina c 3 0 0 0 1 1 .293 Carpenter 3b 2 0 0 1 1 2 .176 Bader cf 0 0 0 0 0 0 .196 Carlson lf 3 0 0 0 0 1 .162 Thomas cf-rf 3 1 1 0 0 1 .133

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 2 6 2 1 7 Happ cf 4 2 2 2 0 0 .317 Bryant 3b 4 0 0 0 0 1 .173 Rizzo 1b 4 0 0 0 0 1 .222 Báez ss 3 0 1 0 0 1 .199 Schwarber dh 2 0 1 0 1 1 .233 Contreras c 2 0 0 0 0 0 .238 Heyward rf 3 0 1 0 0 0 .302 Souza Jr. lf 2 0 0 0 0 2 .148 Caratini ph 1 0 0 0 0 0 .256 Hoerner 2b 3 0 1 0 0 1 .234

St. Louis 002 200 0_4 5 1 Chicago 100 010 0_2 6 1

a-lined out for Souza Jr. in the 7th.

E_Edman (5), Bryant (3). LOB_St. Louis 8, Chicago 7. 2B_Thomas (2). HR_Happ 2 (12), off Wainwright. RBIs_DeJong 2 (14), Carpenter (15), Edman (13), Happ 2 (24). SF_Edman.

Runners left in scoring position_St. Louis 4 (Thomas, Carlson, Molina); Chicago 4 (Happ, Souza Jr., Rizzo). RISP_St. Louis 2 for 10; Chicago 1 for 7.

Runners moved up_Contreras, Heyward.

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright W,4-0 6 1-3 6 2 2 1 6 95 2.68 Gallegos S,3-3 2-3 0 0 0 0 1 16 1.00

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Alzolay L,0-1 2 2-3 2 2 2 5 4 78 2.08 Tepera 1 1-3 3 2 2 1 2 29 5.06 Adam 2 0 0 0 0 2 28 3.68 Winkler 1 0 0 0 0 2 18 3.00

Inherited runners-scored_Gallegos 1-0, Tepera 3-0. HBP_Wainwright (Contreras).

Umpires_Home, Dan Bellino; First, John Bacon; Second, Erich Bacchus; Third, Angel Hernandez.

T_2:40.

