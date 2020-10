St. Louis 4, Milwaukee 2

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 2 9 2 3 10 García cf 4 0 0 0 1 1 .248 Yelich lf 4 0 0 0 1 1 .205 Braun dh 4 0 1 0 0 1 .248 Gyorko 1b 3 1 0 0 1 1 .264 Hiura 2b 4 0 2 0 0 1 .217 Taylor rf 3 0 1 1 0 1 .243 a-Peterson ph 1 1 1 0 0 0 .205 Arcia ss 4 0 1 0 0 1 .244 Urías 3b 3 0 1 0 0 1 .241 b-Vogelbach ph 1 0 1 0 0 0 .383 Nottingham c 3 0 0 0 0 2 .163 c-Sogard ph 1 0 1 1 0 0 .202

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 4 10 4 5 11 Wong 2b 4 1 1 0 1 0 .259 Edman lf-3b 5 0 2 0 0 2 .255 Goldschmidt 1b 4 0 1 1 1 2 .306 Carpenter 3b 3 0 0 0 1 2 .178 Bader cf 0 0 0 0 0 0 .210 Molina c 4 0 2 0 0 1 .272 B.Miller dh 4 0 1 0 0 1 .243 DeJong ss 4 0 1 0 0 1 .250 Fowler rf 2 2 0 0 2 1 .266 O’Neill lf 0 0 0 0 0 0 .178 Carlson cf-rf 4 1 2 3 0 1 .202

Milwaukee 000 100 001_2 9 1 St. Louis 001 201 00x_4 10 0

a-singled for Taylor in the 9th. b-singled for Urías in the 9th. c-singled for Nottingham in the 9th.

E_Burnes (2). LOB_Milwaukee 9, St. Louis 11. 2B_Arcia (7), Carlson (6), DeJong (6). HR_Carlson (3), off Burnes. RBIs_Taylor (6), Sogard (9), Goldschmidt (19), Carlson 3 (14).

Runners left in scoring position_Milwaukee 4 (García, Arcia, Braun, Yelich); St. Louis 8 (Carpenter, Carlson, B.Miller, DeJong, Goldschmidt, Fowler). RISP_Milwaukee 2 for 9; St. Louis 1 for 16.

Runners moved up_Fowler, Edman. GIDP_Taylor.

DP_St. Louis 1 (Carpenter, Wong, Goldschmidt).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Burnes, L, 4-1 3 2-3 6 3 3 2 5 81 2.11 Yardley 1 1-3 0 0 0 2 1 22 1.61 Knebel 2-3 1 1 1 1 0 19 6.08 Topa 1 1-3 2 0 0 0 4 32 3.18 Black 1 1 0 0 0 1 12 3.00

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Kim, W, 3-0 5 5 1 1 2 3 99 1.62 Gallegos, H, 1 1 0 0 0 0 2 20 4.15 Cabrera, H, 3 1 1-3 1 0 0 0 1 15 2.57 Reyes, H, 3 1 2 1 1 1 2 31 3.00 A.Miller, S, 4-5 2-3 1 0 0 0 2 15 2.92

Inherited runners-scored_Topa 1-0, A.Miller 2-1. WP_Burnes, Kim.

Umpires_Home, Phil Cuzzi; First, Chad Whitson; Second, Mark Carlson; Third, James Hoye.

T_3:43.

