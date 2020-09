Milwaukee 6, St. Louis 0

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 23 0 2 0 2 9 Edman 2b 3 0 1 0 0 1 .265 DeJong ss 3 0 1 0 0 1 .295 Goldschmidt 1b 2 0 0 0 1 2 .310 B.Miller 3b 3 0 0 0 0 2 .265 O’Neill lf 3 0 0 0 0 0 .190 Ravelo rf 2 0 0 0 1 1 .179 Carpenter dh 2 0 0 0 0 0 .191 a-J.Williams ph 1 0 0 0 0 0 .250 Bader cf 2 0 0 0 0 1 .214 Wieters c 2 0 0 0 0 1 .172

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 23 6 7 6 3 5 García cf 3 1 1 0 0 1 .266 Yelich lf 2 1 0 0 2 1 .208 Braun rf 3 1 2 3 0 0 .240 Taylor rf 0 0 0 0 0 0 .318 Hiura 2b 1 1 0 0 1 0 .222 Vogelbach dh 3 0 1 0 0 0 .406 Gyorko 1b 2 0 0 1 0 1 .268 Arcia ss 3 1 2 0 0 1 .241 Urías 3b 3 0 0 0 0 1 .245 Nottingham c 3 1 1 2 0 0 .172

St. Louis 000 000 0_0 2 1 Milwaukee 400 002 x_6 7 0

a-lined out for Carpenter in the 7th.

E_B.Miller (5). LOB_St. Louis 4, Milwaukee 6. 2B_García (10), Braun (7). HR_Braun (6), off Oviedo; Nottingham (3), off Oviedo. RBIs_Braun 3 (22), Gyorko (16), Nottingham 2 (7). SF_Gyorko.

Runners left in scoring position_St. Louis 2 (O’Neill, Wieters); Milwaukee 2 (Yelich, Gyorko). RISP_St. Louis 0 for 4; Milwaukee 1 for 6.

Runners moved up_Carpenter, Bader, Vogelbach. GIDP_Gyorko.

DP_St. Louis 1 (B.Miller, Edman, Goldschmidt).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Oviedo, L, 0-3 5 1-3 7 6 5 2 5 94 5.47 Elledge 2-3 0 0 0 1 0 10 3.12

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Suter 3 2 0 0 2 3 52 3.12 Peralta, W, 3-1 2 0 0 0 0 3 29 3.51 D.Williams 1 0 0 0 0 2 12 0.43 Yardley 1 0 0 0 0 1 13 1.83

HBP_Oviedo 3 (García,Hiura,Braun). PB_Wieters (2).

Umpires_Home, Erich Bacchus; First, Manny Gonzalez; Second, John Bacon; Third, Ron Kulpa.

T_2:01.

