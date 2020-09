St. Louis 5, Kansas City 0

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 5 7 5 7 10 Wong 2b 3 0 2 1 1 0 .259 Edman ss 3 0 0 1 1 0 .261 Goldschmidt 1b 4 1 1 0 1 2 .306 Carpenter 3b 3 0 0 0 1 2 .183 Molina c 4 0 0 0 0 2 .256 B.Miller dh 3 1 1 1 1 1 .238 Fowler rf 3 1 0 0 1 1 .267 Carlson lf 4 2 3 2 0 0 .196 Bader cf 3 0 0 0 1 2 .198

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 0 6 0 2 9 Merrifield rf 4 0 1 0 0 1 .284 Mondesi ss 4 0 1 0 0 0 .209 Perez c 4 0 0 0 0 1 .346 Soler dh 4 0 0 0 0 2 .231 Franco 3b 4 0 1 0 0 0 .275 1-Heath pr 0 0 0 0 0 0 .154 Dozier 1b 3 0 0 0 1 1 .234 Olivares lf 3 0 2 0 1 1 .291 Starling cf 3 0 0 0 0 2 .169 a-O’Hearn ph 1 0 0 0 0 1 .196 Lopez 2b 3 0 1 0 0 0 .214

St. Louis 030 011 000_5 7 2 Kansas City 000 000 000_0 6 0

a-struck out for Starling in the 9th.

1-ran for Franco in the 9th.

E_Edman (7), Carpenter (3). LOB_St. Louis 8, Kansas City 8. 2B_Carlson (5), Goldschmidt (12), B.Miller (7). 3B_Carlson (1), Mondesi (2). RBIs_Carlson 2 (11), Wong (14), B.Miller (25), Edman (24). CS_Wong (2). SF_Edman. S_Wong.

Runners left in scoring position_St. Louis 4 (Molina, Fowler 2, Goldschmidt); Kansas City 4 (Soler, Lopez, Starling, O’Hearn). RISP_St. Louis 3 for 13; Kansas City 0 for 7.

Runners moved up_Molina, B.Miller. GIDP_Edman, Mondesi.

DP_St. Louis 1 (Carpenter, Wong, Goldschmidt); Kansas City 1 (Lopez, Mondesi, Dozier).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Gomber, W, 1-1 6 4 0 0 0 3 76 1.80 Helsley 1 0 0 0 1 2 28 6.10 Cabrera 1 1 0 0 0 1 12 2.75 Woodford 1 1 0 0 1 3 28 5.85

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Singer, L, 3-5 3 3 3 3 5 4 81 4.40 Newberry 1 0 0 0 1 1 11 4.82 Zimmer 1 2 1 1 0 2 22 1.57 Zuber 2 1 1 1 1 3 30 4.29 Adams 2 1 0 0 0 0 25 9.35

Inherited runners-scored_Newberry 1-0. HBP_Singer (Carpenter).

Umpires_Home, Manny Gonzalez; First, Todd Tichenor; Second, Chris Segal; Third, Ron Kulpa.

T_3:09.

