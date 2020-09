St. Louis 6, Minnesota 4

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 4 7 4 3 7 Wade Jr. cf 3 0 0 0 0 1 .259 a-Astudillo ph 1 0 0 0 0 1 .375 Cave cf 0 0 0 0 0 0 .218 Donaldson 3b 3 1 1 0 1 1 .244 Cruz dh 3 1 3 1 1 0 .342 Rosario lf 4 0 0 0 0 0 .247 Sanó 1b 4 1 1 1 0 1 .241 Rooker rf 3 1 1 2 0 1 .278 Adrianza ss 3 0 0 0 0 1 .174 Gonzalez 2b 3 0 0 0 0 1 .205 Jeffers c 1 0 1 0 1 0 .286

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 24 6 5 6 6 6 Edman rf-3b 2 2 0 1 1 0 .252 DeJong ss 2 0 0 1 2 0 .293 Goldschmidt dh 4 0 1 0 0 1 .330 B.Miller 2b 3 1 1 1 0 0 .282 1-Wong pr-2b 1 0 1 1 0 0 .274 Ravelo 1b 4 0 1 1 0 1 .182 O’Neill lf 3 0 0 0 0 2 .183 Carpenter 3b 1 1 1 1 2 0 .178 2-Thomas pr-rf 0 0 0 0 0 0 .130 Wieters c 2 1 0 0 0 1 .059 Bader cf 2 1 0 0 1 1 .224

Minnesota 020 010 1_4 7 1 St. Louis 005 001 x_6 5 0

a-pinch hit for Wade Jr. in the 6th.

1-ran for B.Miller in the 5th. 2-ran for Carpenter in the 5th.

E_Gonzalez (2). LOB_Minnesota 7, St. Louis 8. 2B_Donaldson (2). HR_Rooker (1), off Ponce de Leon; Cruz (15), off Gallegos. RBIs_Rooker 2 (5), Sanó (21), Cruz (31), Edman (17), DeJong (17), B.Miller (21), Ravelo (2), Carpenter (16), Wong (9).

Runners left in scoring position_Minnesota 2 (Rooker 2); St. Louis 5 (Wieters 2, Ravelo). RISP_Minnesota 0 for 6; St. Louis 2 for 9.

Runners moved up_Rosario, Sanó, Ravelo. GIDP_DeJong.

DP_Minnesota 1 (Adrianza, Gonzalez, Sanó).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Dobnak, L, 6-3 2 2-3 2 5 5 2 2 47 3.61 Thielbar 1-3 0 0 0 1 0 25 1.35 Clippard 1 0 0 0 1 1 18 1.96 May 1 1 0 0 1 2 19 5.40 Alcala 2-3 1 1 1 1 0 19 2.84 Poppen 1-3 1 0 0 0 1 7 4.70

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Ponce de Leon 3 5 2 2 1 4 63 7.47 Cabrera, W, 3-1 1 0 0 0 1 1 16 2.70 Gant, H, 5 1 1 1 1 1 1 15 2.03 A.Miller, H, 2 2-3 0 0 0 0 0 12 3.68 Gallegos, S, 4-4 1 1-3 1 1 1 0 1 15 1.59

Inherited runners-scored_Thielbar 3-1, Poppen 2-1, Gallegos 1-0. HBP_Dobnak 2 (Wieters,Edman), A.Miller (Jeffers). WP_May.

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Laz Diaz; Second, Shane Livensparger; Third, Ryan Blakney.

T_2:48.

