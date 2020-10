St. Louis 9, Milwaukee 1

St. Louis Milwaukee ab r h bi ab r h bi Totals 30 9 9 8 Totals 23 1 2 1 Wong 2b 4 1 2 1 García cf 3 0 0 0 Edman lf-3b 4 2 2 2 Taylor cf 0 0 0 0 Goldschmidt 1b 3 0 0 0 Yelich lf 2 0 0 0 Carpenter 3b 3 0 2 1 Urías 3b 0 0 0 0 Bader pr-cf 1 1 0 0 Braun rf 2 0 0 0 Fowler rf 2 1 0 0 Healy 1b 1 0 0 0 O’Neill lf 1 0 0 0 Vogelbach dh 3 0 0 0 Miller dh 2 0 0 0 Hiura 2b 3 0 0 0 Ravelo ph-dh 2 0 0 0 Gyorko 1b 1 0 0 0 DeJong ss 3 2 1 0 Peterson ph-rf 1 0 0 0 Carlson cf-rf 3 1 1 2 Sogard 3b-lf 3 0 1 0 Wieters c 2 1 1 2 Arcia ss 3 1 1 1 Nottingham c 1 0 0 0

St. Louis 120 060 0 — 9 Milwaukee 000 001 0 — 1

LOB_St. Louis 5, Milwaukee 4. 2B_Carpenter (6), Carlson (7). 3B_Wong (2). HR_Edman (5), Arcia (5).

IP H R ER BB SO

St. Louis Ponce de Leon W,1-3 6 1 1 1 2 6 Whitley 1 1 0 0 1 1

Milwaukee Lindblom L,2-4 2 1-3 4 3 3 1 2 Claudio 1 0 0 0 0 2 Rasmussen 1 3 3 3 1 3 Lauer 1 2-3 2 3 3 3 2 Feyereisen 1 0 0 0 0 0

Claudio pitched to 1 batter in the 4th, Rasmussen pitched to 4 batters in the 5th.

WP_Lindblom(2).

T_2:36.

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.