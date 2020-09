By The Associated Press

NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. F.Freeman Atl 49 176 62 42 .352 Soto Was 33 117 41 28 .350 Solano SF 42 149 52 21 .349 Conforto NYM 48 179 61 36 .341 T.Turner Was 46 188 64 38 .340 McNeil NYM 41 142 47 15 .331 Do.Smith NYM 40 139 46 20 .331 Blackmon Col 46 175 57 27 .326 Ozuna Atl 49 187 60 29 .321 Cronenworth SD 44 141 45 24 .319

Home Runs

Duvall, Atlanta, 15; Betts, Los Angeles, 15; Tatis Jr., San Diego, 15; Ozuna, Atlanta, 14; E.Suárez, Cincinnati, 13; Myers, San Diego, 13; Machado, San Diego, 13; 4 tied at 12.

Runs Batted In

F.Freeman, Atlanta, 46; Ozuna, Atlanta, 44; Machado, San Diego, 40; Tatis Jr., San Diego, 40; Do.Smith, New York, 38; Blackmon, Colorado, 37; Myers, San Diego, 35; Betts, Los Angeles, 35; Seager, Los Angeles, 34; 3 tied at 32.

Pitching

Darvish, Chicago, 7-2; Davies, San Diego, 7-3; Fried, Atlanta, 6-0; Baragar, San Francisco, 5-1; Kershaw, Los Angeles, 5-2; Aa.Nola, Philadelphia, 5-3; Mills, Chicago, 5-3; S.Gray, Cincinnati, 5-3; Hendricks, Chicago, 5-4; 2 tied at 4-0.

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.