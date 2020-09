By The Associated Press

AMERICAN LEAGUE

G AB H R Pct. LeMahieu NYY 40 153 57 37 .373 T.Anderson ChW 40 170 62 41 .365 J.Abreu ChW 50 205 68 38 .332 Verdugo Bos 47 178 58 33 .326 Candelario Det 46 166 54 29 .325 Cruz Min 49 172 55 33 .320 D.Fletcher LAA 40 169 53 26 .314 Gurriel Jr. Tor 47 169 52 22 .308 Kiner-Falefa Tex 48 174 53 23 .305 E.Jiménez ChW 48 186 56 24 .301

Home Runs

Voit, New York, 20; J.Abreu, Chicago, 17; Cruz, Minnesota, 16; Trout, Los Angeles, 16; T.Hernández, Toronto, 14; B.Lowe, Tampa Bay, 13; Olson, Oakland, 13; Ramírez, Cleveland, 13; E.Jiménez, Chicago, 13; 2 tied at 12.

Runs Batted In

J.Abreu, Chicago, 51; Voit, New York, 46; Trout, Los Angeles, 42; Tucker, Houston, 39; Olson, Oakland, 38; E.Jiménez, Chicago, 38; Devers, Boston, 36; Seager, Seattle, 33; E.Rosario, Minnesota, 33; 4 tied at 32.

Pitching

Bieber, Cleveland, 8-1; Lynn, Texas, 6-2; Gonzales, Seattle, 6-2; Fiers, Oakland, 6-2; Keuchel, Chicago, 6-2; G.Cole, New York, 6-3; Dobnak, Minnesota, 6-4; Maeda, Minnesota, 5-1; J.Hernández, Texas, 5-1; Cease, Chicago, 5-2.

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.