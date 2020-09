By The Associated Press

NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. F.Freeman Atl 51 184 66 44 .359 Soto Was 36 126 44 30 .349 T.Turner Was 49 198 67 39 .338 Conforto NYM 51 190 64 39 .337 d’Arnaud Atl 37 140 47 17 .336 Solano SF 45 162 54 21 .333 Do.Smith NYM 43 151 50 23 .331 McNeil NYM 44 153 50 16 .327 Machado SD 52 198 63 41 .318 Ozuna Atl 51 195 62 31 .318

Home Runs

Betts, Los Angeles, 16; Machado, San Diego, 16; Duvall, Atlanta, 15; Ozuna, Atlanta, 15; Tatis Jr., San Diego, 15; Calhoun, Arizona, 14; 5 tied at 13.

Runs Batted In

F.Freeman, Atlanta, 48; Ozuna, Atlanta, 47; Machado, San Diego, 45; Do.Smith, New York, 40; Tatis Jr., San Diego, 40; Betts, Los Angeles, 39; Blackmon, Colorado, 38; Seager, Los Angeles, 37; Calhoun, Arizona, 35; Myers, San Diego, 35.

Pitching

Fried, Atlanta, 7-0; Darvish, Chicago, 7-2; Davies, San Diego, 7-3; Hendricks, Chicago, 6-4; Wainwright, St. Louis, 5-1; Baragar, San Francisco, 5-1; Kershaw, Los Angeles, 5-2; Aa.Nola, Philadelphia, 5-3; Mills, Chicago, 5-3; S.Gray, Cincinnati, 5-3.

